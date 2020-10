"Astra nu poate pierde cu 3-0 daca se intampla asta!" Cum a raspuns LPF variantei ca meciul Dinamo - Astra sa mai fie amanat o data

Coronavirusul a provocat prima amanare a unui meci in noul sezon al Ligii 1.

Partida dintre Dinamo si Astra a fost amanata dupa ce giurgiuvenii au semnalat prezenta mai multor cazuri de Covid-19: 15 cazuri la prima echipa si alte 12 la echipa a doua. In urma acestor rezultate pozitive ale testelor, clubul nu a avut nici macar 13 jucatori valizi pentru meciul cu Dinamo, astfel ca s-a decis ca partida sa se joace la jumatatea lunii noiembrie.

Intrebat ce se va intampla daca nici atunci nu se va putea disputa meciul, in cazul in care Dinamo va fi afectata de coronavirus, secretarul general al LPF, Justin Stefan, a declarat ca aceasta situatie nu este prevazuta in regulament, dar Liga stie ce are de facut.

"Daca in data respectiva, nu se va putea juca meciul din cauza celor de la Dinamo, cu siguranta Astra nu poate pierde meciul cu 3-0. Nu poti raspunde pentru fapta altuia. Daca data viitoare, Dinamo va fi in situatia Astrei, Astra nu poate pierde cu 3-0. Se poate amana o singura data, din culpa clubului Astra.

Nu poate raspunde clubul A pentru ce a facut clubul B. Se mai amana o data, chiar daca scrie sau nu in regulament. Sunt discutii ca meciul sa se joace pe 14 sau 15, lucrurile sunt clare. Alta data nu avem disponibila. Sper sa nu mai ajungem in aceasta situatie, sa nu se creeze un precedent", a spus Justin Stefan, potrivit Telekom Sport.

Si presedintele FRF a reactionat dupa depistarea numeroaselor cazuri de Covid-19 la Astra. Razvan Burleanu a punctat ca virusul trebuie luat in serios.

"Suntem si noi foarte ingrijorati. Nu trebuie sa ne jucam cu acest virus, altfel ajunge el sa se joace cu vietile noastre. Nu ne asteptam ca fotbalul sa se opreasca, dar ne ingrijoreaza lipsa spectatorilor, carantinarea si acest numar de teste", a declarat Burleanu.

