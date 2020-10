CIAO, TATARUSANU! Romanul poate fi out din poarta Milanului dupa numai doua meciuri! Anuntul facut de club

Ciprian Tatarusanu a debutat in tricoul lui AC Milan in Serie A si in Europa League.

Acest lucru a fost posibil dupa ce titularul dintre buturile milanezilor, tanarul Gianluigi Donnarumma, a fost testat pozitiv la noul coronavirus.

Acum pentru Tatarusanu a venit vestea care l-ar putea trimite din nou pe banca de rezerve. AC Milan a anuntat ca Donnarumma, care a fost asimptomatic, a primit un rezultat negativ la cea mai recenta testare pentru Covid-19. Autoritatile locale de sanatate au fost informate, iar portarul a primit acceptul de a se intoarce la antrenamente.

Donnarumma va lua, astfel, parte la ultimul antrenament dinaintea partidei cu Udinese din campionat si va fi apt de joc pentru meciul din a 6-a etapa a Serie A, programat maine, de la ora 13:30.

Acum Pioli are de ales. Antrenorul poate merge in continuare pe mana lui Tatarusanu sau poate sa-l trimita pe teren din nou pe Donnarumma, avand in vedere ca romanul a incasat 3 goluri de la AS Roma in partida de debut, fiind criticat de fani.