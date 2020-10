Raducioiu si Radoi s-au intalnit FIX inainte ca selectionerul sa intre in direct! Dialog FABULOS! Radoi: "Nu am inteles ce-ai vrut sa zici. Lucid tactic..." Raducioiu: "Traduc din italiana" :))

Mirel Radoi si Florin Raducioiu s-au intalnit la intrarea in platoul Telekom Sport.

Antrenorul Romaniei i-a cerut lui Raducioiu sa-i explice cateva dintre declaratiile pe care le-a dat dupa meciurile nationalei din octombrie. Fostul atacant a fost unul dintre criticii vocali ai strategiei alese de selectioner. Fata in fata, Raducioiu si-a schimbat tonul. I-a spus lui Radoi ca n-a reusit sa traduca din italiana asa cum si-ar fi dorit anumite expresii si s-a aratat neincrezator in ideea ca planul lui Mirel poate functiona la nationala mare la fel cum s-a intamplat la Under 21.

Ce dialog au avut Radoi si Raducioiu inainte ca selectionerul sa intre in direct:



Radoi: Oamenii ti-au taiat din declaratii si ti-au pus numai ce-i nasol. Lucid tactic... eu n-am inteles ce ai vrut sa zici. Confuz... Ti-au taiat tot ce-ai vorbit.

Raducioiu: N-ai... n-ai avut o anumita luciditate. Incerc sa fiu cat mai realist. Mi-am spus parerea. Nu am absolut nimic nici cu tine, nici cu Dica, e un baiat extraordinar, sunteti oameni de fotbal. Eu te inteleg, si eu as fi ca tine, esti foarte ambitios, vrei sa devii un mare antrenor si cred ca vei deveni. Noi avem nevoie de rezultate. ADN-ul acestei echipe a fost de a ne apara bine si de a da gol pe contraatac, si tu ai jucat la nationala si stii. Sunt sigur ca vei face lucruri extraordinare la o echipa de club, pentru ca ai avea timp. Timpul e inamicul tau. Ai reusit la Under 21!

Radoi: Eu cred ca voi reusi si la echipa mare!

Raducioiu: Folosesc fraze care vin din italiana, nu reusesc sa le traduc in romana, aici se interpreteaza gresit. As fi vrut o echipa mai realista. Rezultatele sunt cele mai importante. N-ai tu nevoie de sfaturile mele...