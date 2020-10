Neymar si-a DECIS viitorul! Adio, BARCELONA! Ce mesaj categoric le-a transmis seicilor de la PSG

Cumparat cu 222 de milioane de la Barcelona in 2017, Neymar mai are contract cu Parisul pana in 2022.

Brazilianul de 28 de ani ia numai din salariu 36 de milioane de euro pe sezon. Asta isi doreste pana la finalul carierei! Care ar putea sa fie, in mod surprinzator, pe Parc des Prices! FootMercato.net citeaza surse apropiate clubului si anunta ca Neymar vrea sa-si prelungeasca intelegerea cu PSG pana in 2027. Nu cere marire de salariu, ci doar conservarea venitului din prezent. I-a transmis-o categoric chiar presedintelui Al Khelaifi dupa turneul din faza finala a Champions League, din Lisabona, unde PSG a jucat ultimul act in fata lui Bayern Munchen.

Neymar pare sa fi uitat orice intentie de a parasi PSG pentru o revenire la Barcelona, cu care a negociat in ultimul an si jumatate. Brazilianul si-a schimbat complet viziunea in privinta viitorului sau si e sigur ca cea mai buna optiune pentru el e sa continue in imperiul seicilor miliardari din Qatar.

Indisponibil in startul sezonului, Neymar s-a accidentat din nou contra lui Basaksehir si va lipsi cel putin doua saptamani. Momentan, prelungirea contractului sau nu e prioritatea maxima a lui PSG. Panica e construita in jurul lui Mbappe, care-si termina de asemenea acordul in 2022. Spre deosebire de Neymar, Mbappe e mai atras sa plece de la Paris decat sa continue.