'Giuvaierul' din curtea lui Becali revine la antrenamente! Fotbalistul este unul dintre remarcatii lui Mihai Stoica

Toni Petrea a mai castigat un fotbalist inaintea partidei cu Chindia Targoviste de luni.

Mijlocasul de doar 17 ani al FCSB-ului, Octavian Popescu, va reveni la antrenamentele echipei dupa ce a iesit negativ la ultimul test COVID efectuat, potrivit celor de la Digi Sport.

Fotbalistul transferat in vara acestui an de la Universitatea Craiova este unul dintre remarcatii lui Mihai Stoica. Oficialul FCSB-ului chiar l-a felicitat pe tanarul jucator dupa prestatia din meciul contra Academicai Clinceni din penultima etapa. Octavian Popescu a fost folosit o repriza in partida jucata la Calarasi.

Alaturi de mijlocasul de 17 ani, va reveni si grecul Aristidis Soiledis, care a fost testat negativ si el. FCSB il va avea la dispozitie si pe Darius Olaru, care si-a ispasit pedeapsa de trei etape.

Dupa o lunga perioada in care a avut probleme cu coronavirusul si accidentarile, FCSB mai are doar trei fotbalisti indisponibili in lot: Lucian Filip, Florinel Coman si Dragos Nedelcu.