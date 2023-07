Tânărul portar Edoardo Alloj (17 ani), care deține dublă cetățenie, română și italiană, a semnat luni cu Monopoli Calcio, club profesionist din Serie C, campionatul de unde echipele din Superliga noastră transferă, mai nou, pe bandă rulantă.

La Monopoli, Alloj va face parte din lotul de seniori și va fi coechipier cu Mattia Montini, fostul atacant de la Dinamo și Astra Giurgiu.

Goalkeeper-ul care a jucat sezoane bune la juniorii lui Juventus Torino și Torino FC a evoluat ultima dată la Bari, în campionatul Under 17, și acum a făcut saltul la seniori.

”Sunt foarte bucuros și mândru că am acum posibilitatea să fac parte dintr-o echipă profesionistă de seniori.

Este un salt foarte important pentru mine, este o ocazie unică. Diferența față de echipele de juniori este enormă!

Edoardo Alloj, încrezător: ”Campionatul este lung și, în plus, va mai fi și Cupa Italiei”

Sunt mândru și pentru că sunt puțini de vârsta mea, născuți în anul 2006, care joacă în echipele de seniori profesioniste.

Campionatul este lung și, în plus, va mai fi și Cupa Italiei. Obiectivul meu este să mă antrenez mereu la maximum ca să fiu pregătit când am să fiu solicitat”, a declarat Edoardo pentru Sport.ro.

A jucat 8 sezoane la Juventus și Torino

Anii petrecuți la juniorii lui Juventus și Torino au fost capitali pentru dezvoltarea sa fotbalistică, explică tânărul portar româno-italian:

”Am jucat la Under 10 și Under 11 la Juventus - o experiență importantă, foarte multe turnee în străinatate, acolo unde te confrunți cu echipe cu blazon, aflate la un nivel înalt.

Apoi, de la Under 12 până la Under 17 am jucat pentru Torino, club care are unul dintre sectoarele cele mai bune de juniori din Italia.

Din păcate, epidemia de COVID-19 a blocat stagiunea întreagă la Under 14 și jumătate de sezon la Under 15.

S-a antrenat cu prima echipă a lui Torino, sub comanda lui Ivan Juric

Nici campionatul Under 17 nu a fost satisfăcător, pentru că mă antrenam cu Primavera și chiar cu echipa de seniori, dar jucam puțin cu formația din categoria mea de vârstă”.

Alloj, care a lucrat la Torino inclusiv cu antrenorul de la prima echipă, Ivan Juric, a fost împrumutat în ianuarie la Bari.

”Aici am jucat la Under 17 și la Primavera. A fost o experiență fantastică, am făcut meciuri foarte bune și, la sfârșitul sezonului, am fost contactat de echipe importante.

Monopoli s-a arătat a fi clubul cel mai hotărât și mi-a propus un proiect foarte interesant, care presupune integrarea mea în echipa profesionistă de seniori și, de asemenea, posibilitatea de a juca în campionatul Primavera”, a mărturisit Edoardo, care visează în continuare la naționala României.

Edoardo Alloj: ”Chiar dacă m-am născut și am crescut în Italia, rădăcinile mele sunt și în România”

”Din păcate, și COVID-19 a închis porțile naționalei celor ca mine, băieți români cu rezidența în străinătate.

Chiar dacă m-am născut și am crescut în Italia, rădăcinile mele sunt și în România, iar visul meu este să fac parte din naționala României”, a încheiat goalkeeper-ul în vârstă de 17 ani dialogul cu Sport.ro.

Foto: arhivă personală