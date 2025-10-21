EXCLUSIV Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România!

Fotbalistul din naționala Canadei a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta Rom&acirc;nia! Nationala
Cătălin Parfene
Andrei Dumitru a fost prezentat în exclusivitate de Sport.ro.

Andrei DumitruErik PopGabriel PopToronto FCCanada
Internaționalul de tineret canadian Andrei Dumitru, mijlocaș ofensiv care peste o săptămână va împlini 19 ani, a primit aprobarea FIFA pentru a reprezenta România.

Fotbalistul român născut în Ontario a fost prezentat în exclusivitate de Sport.ro în februarie 2023, când obținea calificarea la Campionatul Mondial cu naționala Under 17 a Canadei alături de colegul Erik Pop, alături de care a început fotbalul la Prostars FC.

Andrei Dumitru era atunci legitimat la academia lui Toronto FC, pentru care a debutat ulterior la prima echipă (nu în MLS însă, ci în Canadian Championship), iar în vară a semnat cu FC Botoșani.

Fotbalist cu 12 meciuri oficiale la naționalele Canadei (8 meciuri la Under 17 la turneul final CONCACAF Championship 2023 și 4 meciuri la Under 20 la turneul final CONCACAF Championship 2024), Andrei Dumitru va putea reprezenta de acum înainte România la nivel internațional, după schimbarea asociației.

Andrei Dumitru ”este un număr 10, lui îi place să vină din spate și să combine cu atacanții”

”Ambii băieți sunt născuți aici, în Ontario, dar au și pașaport românesc. Au început fotbalul împreună, sunt doi copii serioși, care au avut o dezvoltare fantastică în ultimul timp.

Despre Erik pot să spun că s-a dezvoltat în primul rând prin multă muncă. Este un număr 9 clasic, un atacant care își folosește ambele picioare și știe cum să protejeze mingea.

Andrei, în schimb, este un număr 10, lui îi place să vină din spate și să combine cu atacanții, deci pot spune că sunt doi jucători diferiți, care colaborează însă foarte bine pe teren.

Din cauza pandemiei, abia în octombrie anul trecut au participat la o primă selecție organizată de federația din Canada, au urmat două meciuri amicale cu Costa Rica și Mexic, și acum participarea cu succes la Campionatul CONCACAF din Guatemala, care a dus la calificarea Canadei la Mondialul de juniori din Peru. 

Chiar dacă băieții au și cetățenia română, noi suntem mulțumiți de naționala Canadei”, declara pentru Sport.ro, în februarie 2023, Gabriel Pop, tatăl lui Erik și unul dintre fondatorii Prostars FC.

