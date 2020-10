Ghinion TERIBIL pentru Olaroiu in semifinalele Super Ligii Chineze! Avantaj mare pentru Hulk si Oscar la meciul retur! 

Echipa lui Cosmin Olaroiu a terminat la egalitate partida impotriva lui Shanghai SIPG, scor 1-1.

Jiangsu Suning a facut egal in prima mansa a Super Ligii Chineze. Echipa lui Olaroiu a deschis scorul in minutul 55 prin Alex Teixeira, fostul jucator al lui Sahtior Donetsk. Meciul parea ca si rezolvat cand in minutul 69, un jucator de-al Shanghaiului a primit cartonasul rosu direct.

Cu toate ca au avut un om in plus, Jiangsu Suning nu a reusit sa-si pastreze avantajul de pe tabela, fiind egalati dramatic printr-un autogol in minutul 81 al partidei.

Daca Olaroiu a avut in primul 11 vedete precum Eder (Fost international italian), Teixeira (fost Sahtior Donetsk), Joao Miranda (finalist de Liga Campionilor cu Atletico), cei de la Shanghai au avut parte de un atac stelar, cu Arnautovic, Hulk si Oscar.

Returul dintre cele doua echipe va avea loc pe 2 noiembrie, iar castigatoarea o va intalni in finala competitiei pe Beijing Guoan sau Guangzhou Evergrande, care au terminat 0-0 meciul tur.