OFICIAL: Sapunaru, capitanul nationalei Romaniei, a semnat cu o noua echipa! Unde va juca in sezonul viitor

Cristi Sapunaru va fi rivalul lui Marius Sumudica in campionatul Turciei. El a lasat-o pe Kayserispor pentru Denizlispor.

Cristi Sapunaru (35 de ani) este noul jucator al formatiei turce Denizlispor, noua promovata in prima liga din aceasta tara. El a semnat astazi un contract cu echipa antrenata de Yucel Ildiz.

Denizlispor este un club fondat in 1966 in orasul Denizli. Formatia turca a terminat pe locul 5 in sezonul 2001/02, aceasta fiind cea mai buna clasare din istoria ei. In 2002/03, Denizlispor a jucat in Cupa UEFA impotriva lui Lorient, Sparta Praga, Olympique Lyon si FC Porto.

Denizlispor are in lot alti cinci straini: un marocan, un polonez, un olandez, un camerunez si un nigerian.