Veste proasta pentru Marius Sumudica dupa ce a semnat cu Gaziantep! Alibec ramane in Liga 1! Turcii NU au bani sa il transfere! Cat vrea Astra ca sa ii dea drumul

Denis Alibec ar putea evolua si sezonul viitor in Liga 1.

Dupa ce a semnat cu turcii de la Gaziantep, Marius Sumudica a declarat ca ii vrea alaturi de el si pe Denis Alibec si Junior Morais.

Pretul cerut de Astra



Astra Giurgiu cere 2 milioane de euro pentru a-l lasa pe Alibec sa plece, potrivit Digisport, ceea ce este o suma foarte mare pentru turci.

Nici Junior Morais nu i se va alatura lui Sumudica. Becali vrea 700.00 de euro in schimbul fundasului.

Sumudica: "Pretul cerut de Gigi e prea mare"



Marius Sumudica a dezvaluit ca sefii de la Gaziantep i-au spus ca nu il pot cumpara pe Junior Morais de la FCSB decat daca Becali mai scade din pretentiile financiare. Patronul FCSB a cerut 700.000 euro pentru fundasul de 32 de ani.

"Pe Alibec si Morais ii vreau, dar nu depinde numai de bine. Nu sunt eu singurul care decide. Am un director sportiv. Banii pe care ii vrea Gigi Becali pentru Junior Morais nu se pot plati. E un jucator de 33 de ani. Nici turcii nu mai arunca cu banii asa cum faceau candva", a declarat Sumudica.

Alibec: "Mi-ar prinde bine sa joc acolo"



"Asteptam, sper sa iau cea mai buna decizie pentru cariera mea. Vreau sa fac performanta, sa joc la nivel inalt. Nu conteaza echipa unde merg.. Nu stiu limba turca, desi am copilarit printre turci. Campionatul Turciei e foarte puternic, foarte bun, cred ca mi-ar prinde bine sa joc acolo", a spus Alibec.

800.000 euro este cota lui Alibec potrivit transfermarkt.com

A castigat in cariera un titlu de campionat, o Cupa a Romaniei si titlul de fotbalistul anului in tricoul celor de la Astra, precum si un Campionat Mondial al cluburilor in tricoul lui Inter.

In acest sezon pentru Astra a marcat 4 goluri in 19 aparitii si a oferit 6 pase de gol.