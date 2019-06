Real Madrid prezinta oficial inca un transfer! Jucatorul de 45.000.000 euro va pasi pentru prima data pe iarba de pe Bernabeu

Real Madrid oficializeaza maine inca un transfer, anunta presa spaniola.

Real Madrid il va prezenta marti oficial pe atacantul brazilian Rodrygo Goes, fotbalist in schimbul caruia a platit 45.000.000 euro. Madrilenii si-au asigurat mutarea inca de acum un an, dar l-au lasat pe acesta la Santos.

Rodrygo, 18 ani, va efectua vizita medicala inainte de a pasi pentru prima data pe iarba de pe Santiago Bernabeu.

Tanarul atacant a urmat pasii legendarilor Pele, Robinho si Neymar la Santos, unde a stabilit cateva recorduri de precocitate.

Brazilianul devine al treilea jucator prezentat oficial pentru viitorul sezon, dupa sarbul Luka Jovic si belgianul Eden Hazard.

Francezul Ferland Mendy, de la Lyon, urmeaza sa fie prezentat oficial in ziua de miercuri.

Real Madrid a cheltuit peste 300.000.000 euro, dar e obligata sa si vanda

Real Madrid a cheltuit peste 300.000.000 euro pentru a-i aduce pe Hazard, Jovic, Mendy, Rodrygo si Militao, iar acum este obligata sa si vanda pentru a putea balansa cifrele privind Fair Play-ul Financiar.