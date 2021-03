Putea sa-i IA CAPUL daca il minerea in fata! Romanul Morais, victima celui mai brutal atac vazut in fotbal in ultimul deceniu! A avut nevoie de 7 copci! Ce a scris Marca

Junior Morais putea s-o pateasca rau de tot in meciul lui Gaziantep cu Denizlispor!

Brazilianul cu pasaport romanesc a fost victima unei intrari brutale din partea lui Ozdemir, in minutul 50 al partidei incheiate cu victoria lui Gaziantep (2-0).

Morais a avut nevoie de nu mai putin de 7 copci dupa ce Ozdemir i-a rupt pur si simplu urechea! In ciuda durerii, fostul fundas de la Astra si FCSB a ramas in teren si a contribuit la victoria lui Gaziantep. Golurile au venit in minutele 70 si 90+4!



Gaziantep a anuntat luni ca Morais e bine si ca mesajele de sustinere ale suporterilor au ajuns la el.

Morais, 34 de ani, mai are contract pana in vara in Turcia.

Dupa ce au publicat imaginile, jurnalistii de la Marca le-au descris cu urmatorul text: "Cea mai salbatica intrare pe care am vazut-o de ani buni. Ceea ce i s-a intamplat lui Xabi Alonso cu De Jong pare acum doar o mangaiere!"



Denizlisporlu Özer Özdemir'in kırmızı kart gördüğü pozisyon. pic.twitter.com/5pmLieVl8h — FutbolAnadolu TV (@futbolanadoluTV) March 14, 2021