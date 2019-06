ROMANIA U21 - CROATIA U21 | "Aveti mare grija! 300 de romani periculosi vin la meci!" Informatii scandaloase publicate de croati inainte de meciul de la EURO U21

Romania se afla in grupa C la Europeanul de tineret cu Croatia, Anglia si Franta.

Romania - Croatia este primul meci din etapa a 3-a a grupei C de la EURO U21, urmand sa aiba loc marti de la ora 19.30, live pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro. Prima partida a Romaniei dupa 20 de ani la un European de tineret va fi in fata a peste 5.000 de fani romani.

Jurnalistii croati au scris un reportaj despre turneul final in care au dat sfaturi pentru fanii croati care se afla in Italia si San Marino si vor sa vada partida. Croatii scriu ca aproape toate biletele au fost cumparate de romanii din zona!



"Exista un numar mare de romani in Italia, se spune ca peste 1.2 milioane. San Marino este al 3-lea cel mai mic stat din Europa, inconjurat de Italia. In aceasta zona locuiesc multi romani astfel ca partida cu Croatia va fi pentru nationala adversa ca una pe propriul teren. Fanii au cumparat aproape toate biletele, se spune ca pregatesc si o coregrafie. Va fi ca un meci la Bucuresti!



Din informatiile noastre, vor fi in jur de 100 de fani croati, iar in rest vor fi romani. Politia a fost informata ca aproximativ 300 de <<fani>> romani foarte periculosi vor fi prezenti. Nu sunt huligani, insa sunt vinovati de diferite crime. Insa astfel de lucruri sunt o obisnuinta in zona astfel ca e normal sa apara astfel de zvonuri. Totusi, fanii nostri trebuie sa fie atenti pentru ca vor fi intr-un mediu ostil. Si jucatorii nationalei stiu ca vor fi intr-un stadion ostil" scriu jurnalistii de la Sportske Jutarnji