Cristiano Ronaldo s-a inchis in sala de forta in vacanta si arata ca o MASINARIE! Ce varsta biologica are corpul lui, potrivit medicilor

Cristiano Ronaldo a decis sa isi incheie mai repede vacanta si a dat statul la piscina pe antrenamentele in sala.

Cristiano Ronaldo (34 de ani) isi petrece ultimele zile libere antrenandu-se! El s-a intors mai repede din vacanta si a dat statul la soare si cocktailurile, asa cum fac in aceasta perioada alti fotbalisti, pe sala de forta! Ronaldo lucreaza intens in sala si potrivit apropiatilor are zile in care se antreneaza chiar si de doua ori.

Cristiano Ronaldo are varsta biologica de 20 de ani



Cristiano Ronaldo are 34 de ani. Insa doar in acte! Medicii spun ca biologic, corpul sau se comporta precum cel al unui tanar de 20 de ani. Ronaldo are peste 50% masa musculara si doar 7% grasime!

In mod normal, masa musculara a atletilor nu depaseste 46%, spun medicii specialisti.

Majoritatea fotbalistilor au un procent de grasime cuprins intre 10 si 11%.