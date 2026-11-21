Situația lui Ianis Hagi la Alanyaspor este destul de complicată, pentru fiul lui Gică Hagi nu evoluează pe cât de mult și-ar dori în Turcia.
Mijlocașul ofensiv ar putea fi „salvat” de Gigi Becali, care a declarat că l-ar dori la FCSB, dar există interes pentru Ianis Hagi din mia multe părți.
Ianis Hagi, foarte aproape să semneze cu Marseille
Căpitanul echipei naționale ar putea să se transfere în Ligue 1, campionat transmis în exclusivitate de VOYO.
Ianis Hagi este dorit în continuare de Marseille, acolo unde directorul sportiv Gregory Lorenzi este cel care insistă pentru aducerea în această iarnă a jucătorului român, conform digisport.ro.
Cu toate că echipa de tradiție din Ligue 1 are proleme financiare, se pare că ar fi avut loc o infuzie de capital care ar permite aducerea lui Ianis Hagi, după cum informează sursa menționată mai sus. Jucătorul de 28 de ani mai are contract cu Alanyaspor până în vara lui 2027.
Ianis Hagi are 59 de meciuri jucate la echipa națională, pentru care a marcat opt goluri și a oferit opt pase decisive.
Nouă meciuri și un assist sunt cifrele mijlocașului de 28 de ani în acest sezon, în tricoul lui Alanyaspor.
Ianis Hagi este cotat la 1,8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.
Gigi Becali, anunț despre transferul lui Ianis Hagi la FCSB
Contractul „Prințului” este scadent în vara anului 2027, astfel că mai multe echipe s-au interesat de serviciile sale. Deși în presă s-a vorbit despre o mutare la Marseille, mijlocașul ar putea reveni în SuperLiga.
La o zi după Bosnia - România 2-1, Gigi Becali a mărturisit că este în continuare interesat de fiul lui Gică Hagi. În aceste condiții, patronul FCSB îl va contacta pe Ianis Hagi în cel mai scurt timp.
Omul de afaceri susține că, dacă Ianis Hagi va accepta, nu va critica în niciun moment evoluțiile acestuia. Rămâne de văzut cum va evolua situația. Între timp, FCSB a parafat deja primul transfer.
„Nu la orice echipă, ci la mine! Ianis (Hagi) este alt jucător în România față de străinătate. Are o dragoste imensă pentru țară, pentru familie, pentru părinți și socri. Dacă vine în România, este de cinci ori mai valoros!
Păi dacă Gică (Popescu) a spus public asta (că Ianis ar putea reveni în Liga 1), îl sun eu să vorbim! Pentru mine ar fi extraordinar să vină Ianis (Hagi)! Pe Ianis (Hagi) îl iubesc atât de mult încât nu i-aș spune niciodată un cuvânt rău! Nu am întâlnit un tânăr la vârsta lui cu un asemenea respect față de părinți și de oameni.
Nu l-aș critica niciodată, pentru că nu aș suporta să-l văd cu capul în pământ. Și gândiți-vă cum ar arăta echipa cu Ianis Hagi, Denis Drăguș și poate și Florinel Coman. Nu e vorba de prietenie aici. Ianis (Hagi) are calitate, dar el scade din calitatea lui acolo, între străini. Sunt oameni și oameni: sunt unii oameni care sunt legați de pământul ăsta. Aici sunt ei puternici”, a spus Gigi Becali astăzi.
- 92 de meciuri, 24 de goluri și 14 pase decisive a adunat mijlocașul la Viitorul (n.r. - actual Farul)