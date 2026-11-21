Situația lui Ianis Hagi la Alanyaspor este destul de complicată, pentru fiul lui Gică Hagi nu evoluează pe cât de mult și-ar dori în Turcia.

Mijlocașul ofensiv ar putea fi „salvat” de Gigi Becali, care a declarat că l-ar dori la FCSB, dar există interes pentru Ianis Hagi din mia multe părți.

Ianis Hagi, foarte aproape să semneze cu Marseille

Căpitanul echipei naționale ar putea să se transfere în Ligue 1, campionat transmis în exclusivitate de VOYO.

Ianis Hagi este dorit în continuare de Marseille, acolo unde directorul sportiv Gregory Lorenzi este cel care insistă pentru aducerea în această iarnă a jucătorului român, conform digisport.ro.

Cu toate că echipa de tradiție din Ligue 1 are proleme financiare, se pare că ar fi avut loc o infuzie de capital care ar permite aducerea lui Ianis Hagi, după cum informează sursa menționată mai sus. Jucătorul de 28 de ani mai are contract cu Alanyaspor până în vara lui 2027.

Ianis Hagi are 59 de meciuri jucate la echipa națională, pentru care a marcat opt goluri și a oferit opt pase decisive.

Nouă meciuri și un assist sunt cifrele mijlocașului de 28 de ani în acest sezon, în tricoul lui Alanyaspor.

Ianis Hagi este cotat la 1,8 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.