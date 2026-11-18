Gigi Becali a confirmat că i-a îndeplinit dorința antrenorului Laurențiu Reghecampf de a transfera un atacant la FCSB.

Becali a anunțat că s-a înțeles pentru aducerea internaționalului moldovean Petru Popescu (24 de ani) de la Petrocub.

Transfer de ultimă oră făcut de Gigi Becali la FCSB

Patronul fostei campioane va achita 250.000 de euro pentru vârful care va veni diseară în România.

„Ce revoluție, că e revoluție de catifea! „(n.r.- Cum merg treburile? Care sunt noutățile?) Se lucrează, nu e nimic stabilit. S-au mai emis anumite păreri despre jucători. Se cercetează, consultare.

Stau și eu, să ajung la concluzia cea mai bună (…) Am luat unul (n.r.- un jucător) azi, pe 250.000 de euro. Vine diseară. (n.r.- E jucător român?) Da, e român. (n.r. pe ce post e?) E atacant. 250.000 de euro.

Becali: „Am zis că vreau să încep cu un ortodox”

(…) E român. Pentru că Republica Moldova e România. A dat recent gol. Eu l-am luat mai mult ca investiție. E Popescu (n.r.- Petru Popescu, 24 de ani). L-am văzut foarte puțin. Nu l-am studiat foarte mult. Am zis că vreau să încep cu un ortodox.

Prima dată am spus că vreau neapărat un georgian, ortodox. S-a căutat în Georgia și nu s-a găsit. Pe urmă m-a sunat din Moldova un băiat, un impresar. ‘Da, uite, așa și așa. Are 1,94, are 23-24 de ani’. După care: ‘Câți bani?’ Că 200-250 de mii. Bine, măi, am zis, nu-ți dau 200, îți dau 250′.

Mai contează, când dai 250.000 de euro și e român de-al tău și când vezi că dă gol și se închină?. (n.r.- Asta v-a impresionat. Că a dat gol și că s-a închinat) Da, că s-a închinat și că eu am vrut să încep cu ortodocși. Adică am vrut să încep campania cu ortodocși. Lumea o să spună că e nebunie, dar așa am vrut eu”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

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