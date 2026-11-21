Bernadette Szocs a încheiat pe podium şi la simplu feminin, la WTT Star Contender Muscat 2026, după calificarea în semifinale, şi completează astfel o competiţie în care a cucerit bronzul şi la dublu feminin, alături de Elizabeta Samara, respectiv la dublu mixt, împreună cu Eduard Ionescu!

Bernadette Szocs (22 mondial, favorită 5) a întâlnit-o în semifinalele probei de simplu feminin pe apărătoarea Honoka Hashimoto (Japonia, 14 mondial, favorită 2), în faţa căreia a pierdut după un joc de anduranţă.

Japoneza şi-a impus stilul în primele două seturi, iar tricolora a găsit răspunsul în setul al treilea, când a crescut presiunea, a căutat unghiuri mai bune şi a reuşit să reducă diferenţa. Totuşi, adversara a revenit în control, iar Bernadette Szocs a obţinut medalia de bronz la simplu feminin, după 1-3 (6-11, 4-11, 11-9, 4-11).

Drumul spre a treia medalie de la Muscat a inclus trei victorii cu momente spectaculoase împotriva sportivelor: Joo Cheonhui (Coreea de Sud) 3-1 (11-8, 12-10, 7-11, 11-7), Sachi Aoki (Japonia) 3-0 (11-9, 11-4, 11-6) şi Wei Jingming (China) 3-2 (7-11, 14-16, 11-9, 11-6, 11-4).

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