19 martie 2026, Dinamo - Universitatea Craiova 0-1: a fost ultima înfrângere suferită de roș-albi în campionat pe teren propriu. Au urmat acasă 10 victorii (7 din 7 în ediția curentă) și o remiză.

11 octombrie 2026, Farul - Petrolul 3-1: a fost singura partidă pierdută de prahoveni în precedentele nouă runde, în rest au cinci succese și trei rezultate de egalitate.

11 dintre cele 32 de goluri înscrise de roș-albi au fost izbutite din faze fixe, locul 1 la acest capitol. Totodată, elevii lui Nuno Campos ocupă prima poziție și la numărul de reușite pe contraatac (9).

Leo Teixeira este fotbalistul cu cele mai multe driblinguri reușite (40), dar și jucătorul care a suferit cele mai multe faulturi (36).

Cu 6 goluri marcate și 9 pase decisive, Daniel Armstrong este fotbalistul cu cele mai multe contribuții ofensive în primele 15 runde.

Petrolul este singura formație din turul sezonului regulat care a făcut toate cele 75 de schimbări permise de regulament.

Meciul cu numărul 101 în prima ligă între cele două echipe

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 100 de ori, de 57 de ori au câștigat roș-albii bucureșteni, de 22 de ori s-au impus ,,lupii galbeni”, iar alte 21 de partide s-au terminat la egalitate.

9 din cele 22 succese din contul prahovenilor au fost obţinute cu Ilie Oană pe bancă.

Cea mai mare diferenţă de scor în Superliga României: de 3 ori 6-0 pentru Dinamo, în 1960, 1982 şi 1991, diferenţă pe care a mai realizat-o contra „lupilor" doar Electroputere Craiova în sezonul 1991-1992.

În partida din 1960 (21 noiembrie, Dinamo - Petrolul 6-0), Gheorghe Ene avea să marcheze patru goluri, iar în meciul din 1991 (25 august, Dinamo - Petrolul 6-0), joc disputat în prima rundă, albanezul Sulejman Demollari bifa debutul în fotbalul românesc, urmând a deveni, în decembrie 1994, primul străin care a ajuns la 100 de partide în Superligă. Acesta a marcat atunci de două ori.

Petrolul este echipa care a oprit dominaţia singurei generaţii din istoria „câinilor" care a câştigat de patru ori la rând titlul în România, cea din anii ’60. S-a întâmplat în 1965-1966, ediţie la finalul căreia ploieştenii cucereau campionatul pentru ultima dată.

14 septembrie 1966, Petrolul - Dinamo 3-0 (triplă Mircea Dridea): al doilea succes al prahovenilor la trei goluri diferenţă, cel mai mare pro-ploieşteni din istoria duelurilor directe. Primul s-a consemnat în iulie 1961, atunci când acelaşi Mircea Dridea şi-a trecut numele pe tabela la toate reuşitele gazdelor.

Pe 25 septembrie 2011, dinamoviştii au stricat „sărbătoarea" inaugurării noului stadion „Ilie Oană" (primul meci oficial), după ce au câştigat cu 5-1 pe arena prahovenilor (Mitea / Moţi, Djakaridja Kone, Dănciulescu, Marius Niculae dublă).

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 19 iulie 2026, Petrolul - Dinamo 1-0 (marcator: Rodrigo Martins). Info: LPF