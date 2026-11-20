Ciprian Marica a reacționat după tragerea la sorți. Fostul atacant al echipei naționale este convins că România va câștiga barajul cu Estonia și va rămâne în Liga B din Nations League.

Ciprian Marica: ”Ianis are nevoie să joace!”

Marica susține, însă, că, până în luna martie, atunci când se vor disputa cele două meciuri, tricolorii să își regăsească ritmul, iar fotbaliștii care evoluează în străinătate să strângă cât mai multe minute.

Fostul internațional a dat și un exemplu concret în acest sens. Marica i-a numit pe Dennis Man și pe Ianis Hagi, care se confruntă cu probleme mari la PSV Eindhoven, respectiv Alanyaspor, și despre care, în cazul amândurora, s-a vehiculat că vor schimba echipa în această iarnă.

În ceea ce privește compartimentul ofensiv, Marica este de părere că Daniel Bîrligea va fi principala variantă pentru Gică Hagi, asta dacă fotbalistul de la Frosinone va continua să aibă evoluții bune și nu vor apărea accidentări.

”M-am uitat puțin pe situația lor. Noi nu stăm prea fericit, suntem pe poziția 58, dar ei sunt pe 117. Suntem net superiori Estoniei, dar trebuie să dovedim asta pe teren. Mă uitam pe lotul lor, pe cei din Bundesliga îi știam. E o echipă incomodă, care încearcă să distrugă, nu să construiască. Este o oportunitate pentru noi să jucăm ce își dorește Hagi. Cu un astfel de adversar, poți să construiești, poți să ai inițiativa, poți să ai posesia, mai rămâne doar să avem inspirația în fața porții. Avem toate atuurile să sperăm că vom câștiga barajul.

Toate echipele erau de bătut. Cred că în orice condiții, oricare ar fi fost, este un adversar accesibil, pe care trebuie să îl bați. Uneori avem pretenții exagerate, dar în cazul ăsta nu e deloc exagerat, mai ales că e în dublă manșă. Văd echipa noastră câștigătoare.

Bîrligea pare un jucător în formă, trebuie să apelăm la jucătorii în formă pe care îi avem. Sper ca Man să joace mai mult la echipa de club. Îmi doresc ca jucătorii noștri să fie mai cu ritm. Asta ne lipsește, ritmul jucătorilor. Dacă unul nu joacă, e ok. La nivelul ăsta și la o vârstă în care au experiență, știu să își dozeze efortul. Dacă sunt 3-4 e o problemă dacă nu au ritm și nu joacă, ăsta e principalul nostru minus. Mă gândesc la Ianis Hagi, care are nevoie să joace, care are nevoie de meciuri în picioare. Niciunul de afară nu prea joacă. Asta e important. Eu am fost puțin confuz. Hagi ne spunea că avem potențial. Dar după patru înfrângeri, unde e potențialul? Unde e valoarea? La o lună distanță, Hagi a arătat că această echipă are potențial.

Au fost două meciuri făcute excelent în condițiile în care România are niște limite. Dacă suntem realiști, am făcut două meciuri bune, putem crește 15-20 la sută, dar cam ăsta e nivelul, nu ne putem bate cu Franța sau cu Spania. Trebuie să ne bazăm pe jucătorii în formă și trebuie să câștigăm acest baraj pentru că suntem echipa mai bună. E un atu că jucăm în deplasare! De ce? Pentru că în primul meci, putem fi mai temperați, îi luăm ușor, îi lași pe ei să se arunce. Meciul care contează cu adevărat, în funcție de rezultatul din deplasare, e cel de la București. Presiunea va fi mai mare pe ei, pentru că joacă acasă”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE.