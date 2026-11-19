Ianis Hagi (28 de ani) va intra în ultimele luni de contract cu Alanyaspor, unde prinde din ce în ce mai puține minute. S-a vorbit intens despre posibilitatea ca mijlocașul român să schimbe echipa, fiind dorit, printre altele, și de FCSB.

Ciprian Marica, fostul internațional, știe de ce are nevoie fiul lui Gică Hagi pentru a-și reveni. Crede că un gol sau un assist la echipa națională ar reprezenta un nou început pentru Ianis.

Ciprian Marica știe cum își poate reveni Ianis Hagi

„Urâtă presiune... Oricum exista, dar acum e ori 10. Acum orice discuție îl are în prim-plan pe Ianis Hagi. E dificil, nu cred că e de dorit să ajungi într-o astfel de situație. Știam cu toți că Ianis e jucător la echipa națională, iar tatăl său va fi selecționer.

E adevărat că nici evoluțiile lui Ianis Hagi nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor, avea nevoie de un meci bun ca să închidă puțin... Un gol, o pasă de gol. E clar că avea nevoie! Pe fondul presiunii ridicate, să vedem dacă îl va mai chema Gică Hagi”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Legitimat la Alanyaspor din septembrie 2025 și aflat sub contract până în iunie 2027, fotbalistul cotat la 1,8 milioane de euro a prins doar 285 de minute în 9 meciuri din actualul sezon, în campionat și în Cupa Turciei, reușind o singură pasă decisivă.

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Omul de afaceri a explicat de ce insistă să poarte această discuție cu Gică Hagi: „Nu am văzut așa ceva! O dată am stat cu el la masă, dar nu am văzut așa ceva. Atunci, vorbesc cu Gică. Eu cred în el, în România. Părerea mea este că pământul acesta îl ridică pe el, România”.