Ianis Stoica este, fără doar și poate, unul dintre cei mai în formă fotbaliști români. În primele 11 etape din campionatul Portugaliei, atacantul a reușit să marcheze patru goluri și a contribuit totodată și cu două pase decisive.

Se face transferul lui Ianis Stoica în Bundesliga: 4 milioane de euro!

Dacă inițial Gică Hagi a stârnit discuții negative după ce nu l-a convocat pe atacant la acțiunea din septembrie-octombrie din UEFA Nations League, selecționerul a decis să îl cheme pe Ianis Stoica la partidele cu Polonia și Bosnia din luna noiembrie, iar acesta a evoluat în primul duel, în victoria cu 2-1 de pe Arena Națională.

Evoluțiile bune ale lui Ianis Stoica sunt aproape să se materializeze într-un transfer. Cota atacantului trecut pe la FCSB a explodat în ultima perioadă, atingând un record de 4 milioane de euro.

Pe aceeași sumă se poate transfera jucătorul în Bundesliga. Adrian Ilie a dezvăluit că Estrela Amadora i-a oferit o hârtie lui Ianis Stoica că poate pleca pe 4 milioane de euro. Koln este cel aproape de semnătura jucătorului, iar în acest moment cluburile se află în negocieri.

„Dacă tot ai vorbit de Ianis Stoica. Mi-a dat mesaj înainte de meci să îmi spună că a fost lăsat în afara lotului și m-a întrebat dacă îi afectează transferul la Koln. I-am zis că nu. Să stea liniștit.

Au intrat cluburile în negociere. Au hârtie de la club să îl dea pe 4 milioane de euro. Au început deja negocierile. Oferta e de 4 milioane. Acum să vedem, să îi facă și lui oferta. Dacă e ok și se înțeleg la bani, o să se facă. Ar fi bine să facă un pas în Bundesliga”, a dezvăluit Adrian Ilie, potrivit Fanatik.