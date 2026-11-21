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Probleme mari cu legea pentru Nasser Al-Khelaifi: preşedintele lui PSG, audiat ca 'martor asistat' într-un dosar de scurgeri de informaţii confidenţiale

Nasser Al-Khelaifi, preşedintele qatarez al clubului francez de fotbal Paris Saint-Germain, a fost audiat în luna septembrie de doi judecători de instrucţie în calitate de "martor asistat", un statut juridic în sistemul francez situat între cel de simplu martor şi cel de persoană pusă sub acuzare, vizând suspiciuni privind scurgeri de informaţii confidenţiale în beneficiul clubului, a declarat, marţi, o sursă apropiată dosarului, citată de AFP.

Această audiere, despre care a relatat pentru prima dată cotidianul Le Parisien şi care a fost confirmată independent de AFP, face parte dintr-o anchetă judiciară complexă, cu multiple faţete, aflată în desfăşurare la Paris din septembrie 2022.

Printre persoanele vizate oficial de anchetă în acest dosar se numără Jean-Martial Ribes, fostul director de comunicare al clubului, Malik Nait-Liman, fost responsabil cu relaţia cu suporterii în cadrul clubului şi fost ofiţer de informaţii, mai mulţi poliţişti, precum şi lobbystul franco-algerian Tayeb Benabderrahmane.

Preşedintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, supranumit adesea "NAK", a mai fost audiat anterior, în luna mai 2024, însă în acea ocazie în calitate de parte civilă în cadrul procedurilor.

Pe 17 septembrie 2026, el a fost audiat pentru prima dată în calitate de "martor asistat" şi a negat, în faţa magistraţilor, orice faptă penală.

În această etapă, această interpretare a faptelor pare să coincidă cu poziţia judecătorilor de instrucţie. Aceştia nu l-au citat pe NAK pentru o primă audiere formală, care ar fi putut duce la punerea sa sub acuzare oficială, ci l-au desemnat, încă de la început, drept "martor asistat", un statut care nu implică acuzaţii penale.

Judecătorii l-au întrebat, în mod specific, despre "armata digitală" pe care directorul de comunicare al PSG, Jean-Martial Ribes, este suspectat că ar fi creat-o.

"Se vorbeşte frecvent despre 'destabilizarea, zdrobirea, eliminarea sau anihilarea' unor conturi şi comentatori percepuţi ca fiind ostili faţă de PSG", notează aceştia.

"Jean-Martial Ribes este directorul de comunicare al PSG", a răspuns Al-Khelaifi. "Rolul său este să apere clubul prin mijloace legale. În ceea ce priveşte detaliile, eu nu sunt implicat", a susţinut preşedintele.

Al-Khelaifi a mai afirmat că nu a avut niciun rol în decizia de a contracta agenţia de comunicare Digital Big Brother (DBB) în perioada 2018-2020. Agenţia este acuzată că a creat conturi false pe Twitter (în prezent X) pentru a desfăşura campanii ostile împotriva unor ţinte vizate de PSG.

Printre presupusele ţinte s-a numărat un suporter care fusese pălmuit de Neymar, o persoană împotriva căreia, la data de 1 mai 2019, Ribes este suspectat că i-ar fi cerut fostului poliţist Nait-Liman să o "şicaneze".

"PSG este un club prestigios, un brand internaţional. Noi nu ne coborâm la asemenea lucruri", a declarat Al-Khelaifi în faţa judecătorilor. Agerpres

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