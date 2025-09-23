Nu au primit banii pe Ianis Stoica! Ce se întâmplă cu jucătorul transferat în Portugalia

Jucătorul trecut pe la FCSB a semnat în iulie cu Estrela Amadora, după ce Hermannstadt a ajuns la o înțelegere cu echipa dim prima ligă portugheză.

Ianis Stoica a fost transferat de la formația din Sibiu în schimbul a 1,3 milioane de euro.



De ce Hermannstadt nu a primit încă niciun ban din suma de transfer



Claudiu Rotar, finanțatorul lui Hermannstadt, a dezvăluit faptul că echipa sa nu a primit încă niciun ban în urma mutării lui Ianis Sotica la Estrela Amadora.

Cele două echipe s-au înțeles pentru ca plata să se facă în trei tranșe, iar sibienii le-au trimis factura portughezilor pentru a achita prima tranșă.

Cei de la Estrela Amadora au timp să achite suma cerută în decurs de 30 de zile de la solicitarea făcută la 1 septembrie.