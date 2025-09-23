Nu au primit banii pe Ianis Stoica! Ce se întâmplă cu jucătorul transferat în Portugalia

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ianis Stoica a fost transferat în Portugalia în această vară.

Jucătorul trecut pe la FCSB a semnat în iulie cu Estrela Amadora, după ce Hermannstadt a ajuns la o înțelegere cu echipa dim prima ligă portugheză.

Ianis Stoica a fost transferat de la formația din Sibiu în schimbul a 1,3 milioane de euro.

De ce Hermannstadt nu a primit încă niciun ban din suma de transfer

Claudiu Rotar, finanțatorul lui Hermannstadt, a dezvăluit faptul că echipa sa nu a primit încă niciun ban în urma mutării lui Ianis Sotica la Estrela Amadora.

Cele două echipe s-au înțeles pentru ca plata să se facă în trei tranșe, iar sibienii le-au trimis factura portughezilor pentru a achita prima tranșă.

Cei de la Estrela Amadora au timp să achite suma cerută în decurs de 30 de zile de la solicitarea făcută la 1 septembrie.

„Ianis este bine, joacă meci de meci. Nu știu de unde au apărut acele informații că nu știe limba engleză sau că are probleme acolo. Astea-s doar povești, credeți-mă. Este adevărat, ritmul este mult mai intens față de cel de la noi, dar este normal. Dar asta este tipic la cluburile din străinătate.

(n.r. dacă Hermannstadt a primit banii) Încă nu am primit. La 1 septembrie am făcut factura pentru prima tranșă. Am convenit să primim banii în 3 tranșe până în iulie 2026. Este vorba despre un an de zile. Așteptăm să bage banii în luna aceasta”, a spus Claudiu Rotar, potrivit digisport.ro.

Ianis Stoica a jucat deja în șase partide oficiale în tricoul lui Estrela Amadora și a marcat un gol.

2 milioane de euro este cota jucătorului de 22 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

