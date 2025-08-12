VIDEO Nota primită de Ianis Stoica la debutul cu gol pentru Estrela Amadora după 60 de secunde

Nota primită de Ianis Stoica la debutul cu gol pentru Estrela Amadora după 60 de secunde Stranieri
Atacantul român, impact instant în campionatul portughez.

Ianis Stoica a marcat la debutul său oficial pentru echipa portugheză Estrela Amadora, care a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu Estoril Praia, în prima etapă din Liga Portugal.

Atacantul român a fost lăsat pe banca de rezerve de către managerul Estrelei Amadora, Luis Silva, şi echipa a fost condusă la pauză. 

Gazdele au deschis scorul în minutul 36, prin Tiago Parente, MVP-ul meciului, iar Ianis Stoica a fost trimis pe teren abia în minutul 74, în locul lui Alan Godoy

Două schimbări inspirate la Estrela: unul cu pasa, altul cu golul

La numai un minut după ce a intrat în joc, românul a primit o pasă de la Rodrigo Pinho, intrat tot în minutul 74, şi a înscris golul egalizator.

Sofascore i-a acordat nota 6.9 lui Ianis Stoica, peste media echipei, dar sub pasatorul decisiv Rodrigo Pinho, notat cu 7.7.

Partida s-a încheiat 1-1 şi Estrela Amadora va înfrunta în etapa următoare, acasă, pe Benfica Lisabona.

Crescut la FCSB, Stoica a mai evoluat în România pentru Dunărea Călărași, Petrolul Ploiești, Metaloglobus București, CSM Slatina, Universitatea Cluj și FC Hermannstadt. 

Internațional Under 21, cu 19 selecții și 3goluri, el este cotat la două milioane de euro și are contract în Portugalia până în 2028.

