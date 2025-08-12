Ianis Stoica a marcat la debutul său oficial pentru echipa portugheză Estrela Amadora, care a terminat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu Estoril Praia, în prima etapă din Liga Portugal.

Atacantul român a fost lăsat pe banca de rezerve de către managerul Estrelei Amadora, Luis Silva, şi echipa a fost condusă la pauză.

Gazdele au deschis scorul în minutul 36, prin Tiago Parente, MVP-ul meciului, iar Ianis Stoica a fost trimis pe teren abia în minutul 74, în locul lui Alan Godoy.

Două schimbări inspirate la Estrela: unul cu pasa, altul cu golul



La numai un minut după ce a intrat în joc, românul a primit o pasă de la Rodrigo Pinho, intrat tot în minutul 74, şi a înscris golul egalizator.

