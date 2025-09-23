Omul de afaceri a dezvăluit că, până la finalul lunii septembrie, clubul va încasa o sumă de aproximativ 12 milioane de euro, bani proveniți din transferul lui Florinel Coman și din participarea în cupele europene.



Finanțatorul roș-albaștrilor a oferit detalii despre această operațiune financiară la Fanatik, profitând de ocazie pentru a le transmite un mesaj și celor care îi contestă deciziile.



"Eu știu așa, pe 26 sau pe 28 trebuie să intre 5.7 milioane, plus alte 6.3 milioane, deci vreo 12 milioane pe care îi iau în acest an. Banii pe Coman și de la UEFA", a punctat Becali.



"Tu să-i spui lui Becali cum să facă fotbal?"



Becali a ironizat ideea de a avea un buget fix la club și i-a provocat pe criticii săi, subliniind că succesul financiar al echipei pe care o patronează este cea mai bună dovadă a priceperii sale.



"Îi las pe ei să critice, că Becali face… Bine, mă, critică-l tu pe Becali și Becali acum ia și el, că e și el mic, doar vreo 12 milioane luna asta", a spus, amuzat, finanțatorul.



Latifundiarul din Pipera a continuat, explicând viziunea sa asupra managementului financiar: "Nu știu care e bugetul. Crezi că eu sunt Copos? Eu nu sunt d-ăla, «A, bugetul…». Vorbește cu Rotaru, cu Copos, cu Dan Șucu, cu bugete. Păi, ce, eu fac bugete la fotbal? Dacă eu încasez 12 milioane și mai iau până la final încă vreo 6-7, numai din Europa, plus 3 de la televiziune, plus de la sponsori încă 2, sunt vreo 25-30 de milioane pe care îi iau în acest an. Ce vrei tu acum, să-i zici lui Becali cum să facă fotbal? Păi tu ești nebun?", a încheiat Becali