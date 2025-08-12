Portughezii au tras concluzia despre Ianis Stoica după debutul de vis: "Un lucru e deja sigur"

Portughezii au tras concluzia despre Ianis Stoica după debutul de vis: Un lucru e deja sigur
Ianis Stoica (22 de ani) a avut parte de un debut excelent la Estrela Amadora, formația din prima ligă a Portugaliei care l-a cumpărat în această vară de la FC Hermannstadt pentru 1,3 milioane de euro.

Ianis StoicaEstrela AmadoraPortugaliaestoril
Ianis Stoica, debut cu gol la Estrela Amadora. Ce scrie presa portugheză

Ianis Stoica a debutat cu gol în Portugalia. Intrat pe teren în minutul 74, decarul de la Estrela Amadora a marcat doar un minut mai târziu pentru 1-1, după ce a apărut excelent la finalizare și a împins în plasă o minge centrată de Rodrigo Pinho.

Atacantul român a cules laude atât din partea antrenorului Jose Faria, cât și din partea presei portugheze.

"E prea devreme să spunem dacă Ianis Stoica va fi un transfer de succes pentru Estrela Amadora, dar un lucru e deja sigur: a avut o contribuție semnificativă la startul de sezon. Estoril conducea cu 1-0 când numărul 10 de la Estrela a intrat pe teren. În primele sale secunde, a apărut la locul potrivit și a egalat.

Ianis Stoica a continuat să își etaleze viteza foarte bună până la finalul jocului, exploatând spațiile din defensiva lui Estoril. Într-un astfel de meci era nevoie de agresivitate, iar Ianis Stoica a arătat-o.

Pare că se adaptează excelent în Portugalia, mai ales la Amadora", au scris portughezii de la ZeroZero.

Jose Faria: "De Ianis Stoica se vorbește de când avea 16 ani"

Despre Ianis Stoica a vorbit și antrenorul de la Estrela Amadora, Jose Faria, care nu a uitat însă că a fost nemulțumit de român în amicalul cu Al Nassr din această vară.

"Am avut nevoie de calitatea și simțul lui Ianis Stoica în repriza secundă. E un tânăr, are 22 de ani, dar se vorbește despre el de la 16 ani, când se spunea că poate merge în Premier League sau alte campionate de top. În cele din urmă, nu a mai ajuns, progresul său a întârziat puțin, dar e un fotbalist cu mult potențial și multă calitate.

Nu mi-a plăcut prestația lui din meciul cu Al Nassr și i-am spus și lui. Nu a urmărit deloc adversarii, dar când are mingea este un jucător diferit", a spus Faria. 

Ce a „uitat” ASF să ia în calcul când a pus limita de 25% la retragerea pensiei din Pilonul II. Analiza unui expert
