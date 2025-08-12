Portughezii au tras concluzia despre Ianis Stoica după debutul de vis: "Un lucru e deja sigur"

Ianis Stoica, debut cu gol la Estrela Amadora. Ce scrie presa portugheză

Ianis Stoica a debutat cu gol în Portugalia. Intrat pe teren în minutul 74, decarul de la Estrela Amadora a marcat doar un minut mai târziu pentru 1-1, după ce a apărut excelent la finalizare și a împins în plasă o minge centrată de Rodrigo Pinho.



Atacantul român a cules laude atât din partea antrenorului Jose Faria, cât și din partea presei portugheze.



"E prea devreme să spunem dacă Ianis Stoica va fi un transfer de succes pentru Estrela Amadora, dar un lucru e deja sigur: a avut o contribuție semnificativă la startul de sezon. Estoril conducea cu 1-0 când numărul 10 de la Estrela a intrat pe teren. În primele sale secunde, a apărut la locul potrivit și a egalat.



Ianis Stoica a continuat să își etaleze viteza foarte bună până la finalul jocului, exploatând spațiile din defensiva lui Estoril. Într-un astfel de meci era nevoie de agresivitate, iar Ianis Stoica a arătat-o.



Pare că se adaptează excelent în Portugalia, mai ales la Amadora", au scris portughezii de la ZeroZero.

