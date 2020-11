"Nu are cifre rele pentru varsta lui! Gerrard ii da o lectie ca sa il motiveze!"  Sansa pentru Ianis Hagi sa revina in primul 11 al lui Rangers 

In ultima perioada, Ianis Hagi a pierdut locul de titular la Glasgow Rangers.

Imprumutat sezonul trecut de Juventus in prima liga din Scotia, la Kilmarnock, Laurentiu Branescu a vorbit la DigiSport despre situatia mijlocasului roman la echipa antrenata de Steven Gerrard.

Fostul portar al lui Dinamo a vorbit despre faptul ca in acest sezon este o presiune mult mai mare ca de obicei la Rangers, deoarece echipa are sanse dupa foarte multi ani sa castige titlul in Scotia. De asemenea, fotbalistul de 26 de ani a precizat ca, din punctul sau de vedere, Hagi nu a avut evolutii foarte slabe si ca e posibil ca Steven Gerrard sa incerce sa il motiveze pe mijlocasul roman prin neincluderea in "primul 11".

"La Rangers este o situatie un pic diferita fata de sezoanele trecute, pentru ca au sansa sa castige campionatul dupa foarte mult timp. Este un club mare cu un antrenor ale carui idei le poti vedea de fiecare data, un antrenor care isi respecta principiile de joc. Nu e usor pentru Ianis, pentru ca are foarte mare concurenta si este la un club la care este presiune foarte mare. Eu cred ca nu are cifre rele pentru varsta lui, a capatat experienta acolo si cred ca usor-usor va fi reintrodus in primul 11. Cred ca Gerrard ii da si o lectie ca sa il motiveze", a spus Branescu la Liga DigiSport.