Solutie propusa pentru postul de antrenor la Rapid! Un fost idol din Giulesti era foarte aproape sa vina pe banca: "Am avut oferta!"

Rapidul a inceput slab sezonul de Liga a 2-a si este in cautarea unui antrenor.

Echipa din Giulesti a pierdut ultimele trei partide pe care le-a disputat, fiind antrenata in tot acest timp de catre antrenorul interimar Mihai Iosif. Rapidul este in cautarea unui nou antrenor, dar anuntul acestuia intarzie sa apara.

Fostul jucator al clubului, Ionut Mazilu, a declarat ca a avut o oferta de a venit ca secund la Rapid, dar a refuzat. Mazilu ar vedea pista Erik Lincar ca una benefica pentru Rapid, dar le da sanse putine giulestenilor sa promoveze in acest sezon, deoarece pentru echipa urmeaza doua meciuri cruciale.

"Va fi destul de greu sa prindem playoff-ul, mai ales ca avem acum doua meciuri cruciale. Nu vreau sa pun presiune pe ei, dar daca nu iei cel putin 4 puncte e aproape imposibil sa mai ai sanse la playoff. Daca nu vom reusi in aceste doua meciuri, trebuie schimbat, nu neaparat toata echipa, ci un angrenaj intreg. Trebuie data incredere juniorilor sau jucatorilor pe care te poti baza.

Problema este ca echipa nu joaca si acum sa dam vina numai pe antrenori sau numai pe jucatori... cred ca toata lumea are un procent de vina, chiar si tot ce tine de club, pentru ca in momentul in care nu ai rezultate si faci investitii, ori nu ai facut investitiile cum trebuie, ori acolo antrenorul, jucatorii, ceva nu este compatibil. Nu trebuie sa vina un rapidist neaparat antrenor, trebuie sa fie cineva care sa isi doreasca sa faca treaba si e cu sufletul deschis.

Eu cred ca Lincar e o varianta buna. Eu nu ma voi propune niciodata ca antrenor, eu sunt acolo in club, iar de cate ori mi se cere ajutorul in orice privinta am spus prezent. Este adevarat ca a fost o propunere de a merge acolo ca si secund la echipa Rapid. Daca mi s-ar fi propus sa fiu principal, de ce nu? As accepta! Din punctul meu de vedere insa 80% este pierduta promovarea anul acesta", a spus Ionut Mazilu pentru Telekom Sport.

Rapid se afla pe locul 14 in acest sezon de Liga a 2-a, cu 13 puncte acumulate in 9 partide. Giulestenii vor disputa urmatoarele doua meciuri contra lui "U" Cluj si Farului Constanta pe teren propriu.