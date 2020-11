"Mi-au dat lacrimile!" Telefonul pe care Baluta il astepta de 3 ani! Mesaj de lupta pentru meciul cu Norvegia!

Romania – Norvegia! Tricolorii pot fi urmariti in direct la PRO TV duminica, de la ora 21:45!

Fostul jucator al Craiovei, Alexandru Baluta (27 de ani), a primit cu multa emotie convocarea la echipa nationala. Fotbalistul a declarat ca a plans in momentul in care a primit telefonul de la Mirel Radoi, cu privire la convocare.

Baluta a absentat aproximativ trei ani de la prima reprezentativa si a declarat ca este mai ambitionat ca niciodata sa revina intr-un meci oficial.

"Sunt foarte fericit ca sunt din nou la echipa nationala. Nu cred ca am simtit niciodata in viata mea emotii mai mari decat atunci cand am auzit ca voi fi convocat. Cand m-au sunat, mi-au dat lacrimile de fericire! Aveam si meci in acea zi. Imi era dor de baieti si de atmosfera de aici. E cea mai mare mandrie sa imbraci tricoul nationalei.

Au fost aproximativ trei ani de absenta care au trecut repede, dar au fost ani destul de grei. Am visat tot timpul sa revin la nationala si dupa ce am facut pasul in strainatate. Lipsa convocarilor m-a ambitionat, am tras mai tare. Ma bucur ca am venit si acest moment. Fata de acum trei ani ma consider mai disciplinat, mai muncitor si mai puternic mental.

Ne lipsesc fanii din tribuna, indiferent daca ei ne aplaudau sau ne injurau. Am simtit mereu suporterii aproape, desi nu ne-am calificat. E normal ca acum sa fie suparati. Am visat ca voi fi convocat, ca o sa interactionez cu jucatorii. Simteam emotia aia si eram dezamagit cand ma trezeam. A fost o bucurie imensa pe care mi-am arat-o doar fata de anumiti colegi, cei care au trecut si prin Romania si stiu ce reprezinta echipa nationala. Doar ei puteau sa ma inteleaga. Nu mi-a stat gura de multe minute", a declarat Alex Baluta pentru site-ul Federatiei Romane de Fotbal.

Meciurile Romaniei din UEFA Nations League sunt in direct la PRO TV si WWW.SPORT.RO. Romania va juca duminica de la 21:45 contra Norvegiei, iar pe data de 18 noiembrie impotriva Irlandei de Nord, tot de la 21:45.