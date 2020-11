"Am contractul cu Juventus pe masa pana in 2021, trebuie doar sa-l inregistrez!" Incredibil! Romanul care refuza sa fie coleg cu Ronaldo! Unul dintr-o mie de jucatori ar mai face asa ceva

Laurentiu Branescu s-a transferat in 2011 de la Ramnicu Valcea la Juventus in schimbul sumei de 400.000 de euro.

De atunci, portarul ajuns la 26 de ani a fost imprumutat de campioana Italiei la foarte multe cluburi, inclusiv la Dinamo.

Branescu a dezvaluit la DigiSport ca oficialii clubului din Torino i-au oferit o prelungire a contractului pe inca un sezon, tot ce mai a ramas de facut fiind ca acesta sa fie inregistrat. Fostul portar al nationalei de tineret a Romaniei a spus insa ca nu isi doreste aceasta prelungire, intrucat vrea sa mearga la un club unde sa joaca si sa aiba continuitate.

"Mai am un contract pe masa pana in 2021 cu Juventus, doar daca imi doresc sa il inregistrez. Eu imi doresc sa o iau pe drumul meu, sa ma duc la un club la care sa semnez pe 2-3 ani, sa am continuitate", a spus Branescu la emisiunea Liga DigiSport.

Laurentiu Branescu are in palmares un titlu in Serie A si o supercupa a Italiei, cucerite cu Juventus. De asemenea, a castigat si trofeul de campion la juniori cu echipa torineza.

In prezent, Branescu este cotat de Transfermarkt la 350.000 de euro.