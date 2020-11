S-a razgandit Petrescu?! Anunt de ultima ora la CFR, dupa ce Super Dan a spus ca vrea sa plece cu ORICE RISC

S-a facut liniste la CFR dupa zilele NEBUNIE de dupa meciul cu Gaz Metan?

Asta anunta directorul sportiv al clubului, Marius Bilasco. Petrescu a reluat antrenamentele dupa cateva zile de pauza. Bilasco lasa de inteles ca sefii echipei nu iau in calcul o eventuala despartire de antrenorul care a adus ultimele 3 titluri la Cluj.

"A avut nevoie de o pauza, a fost extrem de solicitat, e o perioada destul de grea. Eu il inteleg, vad cat de greu e sa gestionezi aceasta perioada. Parca anul asta e si mai grea din cauza acestui virus. Ne-a lovit din nou. Nu atat de grav ca prima data, dar ne-a lovit si n-am putut sa ne bazam pe jucatori importanti la Roma.

Nu e nicio revenire, Petrescu are contract in continuare cu CFR Cluj. Lucrurile sunt OK. E normal sa aiba oferte pentru ca a facut performante. E antrenorul cu cele mai bune rezultate in ultima perioada, e normal sa aiba propuneri. Declaratia lui a nascut unele discutii. A spus foarte clar: daca va pleca vreodata, o va face cum a facut-o si prima data, daca toata lumea e de acord. A inceput antrenamentele, e o perioada pe care trebuie sa o analizam bine, sa ne adaptam la situatia de la echipa", a spus Bilasco pentru Digisport.