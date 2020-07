Pustiul descoperit de Mirel Radoi, Marius Marin a inscris primul gol pentru Pisa

Marius Marin, jucator in varsta de 21 de ani, a marcat primul gol pentru echipa din al doilea esalon al fotbalului italian, AC Pisa.

Jucatorul roman a punctat in victoria cu 2-0, contra echipei AS Cittadella.

In minutul 36 Michele Marconi a deschis scorul din penalty. Marius Marin a securizat victoria gazdelor dupa ca a inscris in minutul 84.

Mijlocasul descoperit de Mirel Radoi a jucat in 23 de partide in acest sezon.

In clasamentul din Serie B, pe primul loc se afla Benevento Calcio, cu 76 de puncte, care matematic a promovat in prima liga italiana. Pe locul 2 FC Crotone cu 55 de puncte, urmata de AS Cittadella, 52 puncte, Pordenone Calcio, 52 puncte, Frosinone Calcio, 51 puncte, Spezia Calcio, 50 puncte, US Salernitana, 47 puncte, Chievo Verona, 46 puncte, AC Pisa, 46 puncte.

Echipele care termina sezonul pe primele doua locuri vor promova direct in Serie A. Urmatoarele 6 clasate se vor duela la baraj pentru locul 3.

Marin a debutat pentru nationala U21 in meciul contra Ucrainei, scor 3-0, si a fost eliminat la putin timp dupa ce a intrat in teren.

"Mi-am dorit foarte mult sa debutez si sa debutez cu dreptul, dar... Pur si simplu nu l-am vazut. Dorinta mea de a da totul pe teren... nu stiu ce sa mai zic, se intampla", a spus Marin dupa meci.