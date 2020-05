Nicolae Stanciu a CUCERIT Praga! Antrenorul Slaviei, doar cuvinte de lauda la adresa mijlocasului: "Devine din ce in ce mai bun!" 

Nicolae Stanciu nu pare sa fi fost afectat de pauza luata din cauza pandemiei de coronavirus. Mijlocasul roman a revenit pe teren si este intr-o forma de zile mari, dupa cum recunoaste si antrenorul sau.

Nicolae Stanciu este unul dintre cei mai importanti oameni ai Slaviei Praga de la reluarea campionatului in Cehia. Dupa ce in etapa trecuta a contribuit decisiv la victoria echipei sale, din meciul cu Mlada Boleslav, oferind un assist pentru singurul gol al meciului, Stanciu a impresionat din nou aseara.

A spus-o chiar antrenorul lui Stanciu, Jindrich Trpisovksy, care l-a laudat pe mijlocasul roman pentru prestatiile sale.

"Probabil faptul ca a fost atmosfera linistita pe stadion a contribuit la asta, eu cred ca devine din ce in ce mai bun. Sunt multe lucruri pozitive in viata sa privata acum, fapt care este evidentiat de prestatiile sale.

Il ajuta si conexiunile pe care le are cu coechipierii, pentru ca reusesc sa marcheze din ocaziile pe care le genereaza el. Are multe pase cheie, iar diferenta fundamentala este ca pasele sunt transformate in gol de catre baieti. Stanciu se simte mult mai bine acum cand paseaza sau cand suteaza la poarta", a declarat Trpiskovsky pentru isport.cz.