Nicolae Stanciu IMPRESIONEAZA din nou in tricoul Slaviei Praga! Internationalul roman a marcat un gol si a oferit doua pase decisive

Nicolae Stanciu e in mare forma de la revenirea pe gazon.

Slavia Praga 4-0 Jablonec

UPDATE 22:30: Min 61. GOOOOLL Slavia Praga! Nicolae Stanciu este din nou decisiv! Assist pentru Tecl, care majoreaza diferenta.

Min 73. Nicolae Stanciu este inlocuit de Abdulla Yusuf.

Stanciu a fost titular in partida de campionat dintre Slavia Praga si Jablonec. Internationalul roman a reusit sa deschida scorul pe Sinobo Stadium in minutul 11, dupa ce a transformat o lovitura de la 11 metri.

Holes a majorat avantajul echipei gazda pana la pauza, iar in repriza secunda Stanciu i-a pasat decisiv lui Provod pentru golul de 3-0.

Mijlocasul roman a oferit o pasa de gol si in primul meci de la reluarea sezonului in Cehia, in victoria din deplasare cu Mlada Boleslav.

Sparta Praga se desprinde in frunte clasamentului si are 64 de puncte dupa 26 de etape. Echipa lui Nicolae Stanciu are 8 puncte avans fata de Plzen, ocupanta locului secund.