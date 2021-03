Budescu, calcaie si SHOW TOTAL in Arabia Saudita! I-a INNEBUNIT pe milionari! Ce le-a facut seicilor care-i cer 720 000 de euro

Constantin Budescu a fost din nou cel mai bun om de la Al Damak, insa echipa lui a pierdut cu liderul Al Shabab.

S-a terminat 1-2. Ighalo, adus de Al Shabab in aceasta iarna din China via Manchester United, a marcat ambele goluri ale echipei care conduce in Arabia Saudita. Damak, echipa lui Budescu, e penultima in clasament si are de recuperat nu mai putin de 8 puncte in ultimele 9 etape.

Budescu s-a remarcat, la fel ca si in partida cu Al Faisaly, pierduta de asemenea, etapa trecuta. A creat mai multe ocazii pentru colegi si putea chiar el sa marcheze in cateva randuri, insa n-a nimerit poarta. Budescu a fost folosit mijlocas dreapta contra lui Al Shabab. In mai multe momente ale jocului, a fost nevoit sa se retraga pentru a acoperi banda chiar pana in apropierea propriei linii de poarta!

AICI AI TOATE FAZELE reusite de budescu in meciul cu Al Shabab.

Budescu e in litigiu cu Al Shabab. FIFA a decis ca arabii au de primit 720 000 de euro de la Budescu, dupa ce romanul a rupt unilateral contractul cu Shabab in 2018. Budescu a invocat trimiterea sa la antrenamente separat de grup in momentul despartirii de clubul din Golf. A semnat apoi pentru Astra, unde a jucat pana luna trecuta, cand a plecat la Damak.