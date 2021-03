Becali, anuntul MOMENTULUI despre Budescu: "Asta mi-a spus!" Ce i-a transmis fostul mijlocas al Astrei

Constantin Budescu (32 ani) s-a transferat la FC Damac in aceasta iarna.

Mijlocasul a plecat de la Astra in iarna, liber de contract. Budescu a semnat cu Damac pana la finalul sezonului si intentioneaza sa isi duca la bun sfarsit contractul, iar apoi sa revina in Romania.

Desi numele sau a fost legat de un transfer la FCSB, dupa ce Gigi Becali a declarat in repetate randuri ca il vrea la echipa, Budescu a ales sa mearga in Arabia Saudita, acolo unde va incasa 600 000 de euro. Cu toate astea, varianta FCSB ramane in picioare, dupa ce mijlocasul i-a promis lui Becali ca la vara va semna cu echipa sa.

Patronul FCSB a vorbit despre discutia pe care a avut-o cu Budescu si a asigurat ca va juca la echipa sa.

"Cu Budescu nu am mai vorbit. Am discutat atunci si am stabilit ca il astept la noi de la vara. El mi-a zis ca o sa vina. I-am zis sa se duca sa faca bani pe la arabi, iar apoi sa vina. Sunt convins ca o sa fie la noi, pentru ca Budescu vrea sa joace din nou aici", a spus Gigi Becali pentru ProSport.

Constantin Budescu a jucat deja 4 meciuri in tricoul lui Damac, iar in ultima etapa a reusit sa ofere si o pasa de gol.