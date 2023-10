Fotbalistul de doar 21 de ani care a plecat din LaLiga în Arabia și-a argumentat decizia după criticile dure ale lui Kroos: „Sunt cel mai fericit!” 

Tânărul fotbalist crescut de Celta Vigo a semnat cu Al-Ahli în această vară, după ce clubul saudit a plătit 40 de milione de euro în schimbul său. Mutarea a fost dur criticată, în contextul vârstei jucătorului, iar unul dintre cei vocali în acest sens a fost Toni Kroos, mijlocașul de la Real Madrid, care a catalogat transferul ca fiind „rușinos”.

Jucătorul s-ar fi aflat pe lista lui Liverpool, Chelsea, Napoli și chiar Real, iar presa internațională anunța că mutarea la campioana Italiei e iminentă, însă a ajuns în Arabia Saudită.

Gabri Veiga a dezvăluit de ce a plecat în Arabia Saudită

Într-un interviu acordat recent, tânărul fotbalist a mărturisit că unul dintre motivele pentru care a ales să semneze cu Al Ahli a fost antrenorul Matthias Jaissle, iar când a fost întrebat dacă a ales banii, acesta a recunoscut că nu.

„Antrenorul a fost unul dintre motivele pentru care am semnat cu Al-Ahli. M-a sunat de multe ori pe zi și eu apreciez mult asta la nivel de încredere. Am vorbit în engleză și am început să îmbunătățesc asta.

(n.r ai plecat în Arabia Saudită pentru bani) Cred că e o întrebare ciudată. O să spun direct că nu, înțeleg că fiecare are opiniile sale, modul său de a gândi și de a lua decizii, însă au fost alte motive care au înclinat balansa și sunt extrem de mândru de pasul pe care l-am făcut.

În final, între toate opțiunile pe care le-am cântărit, cred că era cea care îmi permitea cel mai mult să evoluez ca fotbalist, să mă maturizez și să continui să cresc în lumea fotbalului. Un antrenor tânăr, o echipă cu atâtea stele și un campionat care crește enorm. A fost un pas spre viitor, deși există mulți oameni care nu înțeleg, însă nu le cer asta, așa că pentru mine e cel mai bun pas pe care puteam să îl fac.

(n.r. te gândești să te întorci în Spania?) Nu se știe niciodată, poți crește și într-o ligă precum aceasta. Există destule stele aici care sunt fericite. E adevărat că într-o bună zi motivația mea ar fi să mă lupt pentru titluri în Europa, să joc în Champions, dar nu se știe niciodată în final. Acum noi ani nu mă imaginam în Arabia și acum sunt cel mai fericit din lume și sunt mulțumit cu locul în care mă aflu”, a declarat Gabri Veiga conform cadenaser.com.

Toni Kroos, după transferul lui Gabri Veiga în Arabia Saudită: "Rușinos"

Jurnalistul Fabrizio Romano anunță că Gabri Veiga va semna cu Al Ahli, club care i-a mai transferat în această vară pe Riyad Mahrez, Merih Demiral, Allan Saint-Maximin, Roger Ibanez, Edouard Mendy, Franck Kessie sau Roberto Firmino.

La postarea jurnalistului, Toni Kroos nu s-a putut abținut și a postat un mesaj dintr-un cuvânt: "Rușinos". Cel mai probabil, starul lui Real Madrid a fost deranjat de vârsta fragedă la care Gabri Veiga a ales să facă pasul în Arabia Saudită.

Veiga, fotbalist crescut în academia lui Celta Vigo, a strâns 64 de meciuri la prima echipă, a marcat 10 goluri și a oferit un assist. Mijlocașul central are 10 meciuri și în naționala U21 a Spaniei, alături de care a jucat finala Campionatului European în acest an.

30 de milioane de euro este cota de piață a lui Gabri Veiga, potrivit Transfermarkt