Mircea Lucescu poate deveni selecționer, dar nu al României!

Mircea Lucescu este pe lista scurtă a Federației Ucrainene de Fotbal, pentru a deveni antrenorul echipei naționale, dacă aceasta ratează calificarea la CM 2022. El a mai fost foarte aproape să devină selecționer al Ucrainei în 2009, când era sub contract cu Șahtior Donețk și i s-a propus să îl înlocuiască pe Alexei Mihailicenko, dar și în vara acestui an, când Andrei Șevcenko și-a terminat mandatul de cinci ani la cârma echipei și a plecat la Genoa.

Au remizat cu Franța de două ori, dar și cu echipe mai slab cotate

După atingerea sferturilor de finală la Euro 2020, Ucraina a avut o campanie mediocră în preliminariile CM 2022. "Zbirna" a terminat grupa la șase puncte în spatele Franței, cu care a remizat cu un dublu 1-1, dar s-a încurcat cu Finlanda (1-1), Bosnia-Herțegovina (1-1) și Kazahstan (1-1, 2-2) și a prins în extremis locul secund în grupă, în ultima etapă, după ce a învins Bosnia (2-0), cu golurile lui Zincenko și Dovbik din ultima jumătate de oră, și Finlanda a pierdut cu Franța (0-2).

Petrakov își joacă postul în barajul de calificare la CM 2022

Conform jurnaliștilor de la Kiev, Oleksandr Petrakov, un antrenor care a condus naționalele de juniori ale Ucrainei în ultimul deceniu, aducând titlul mondial U20 în 2019, nu i-a convins pe șefii federației ucrainene de fotbal că echipa poate progresa sub conducerea sa, așa că prelungirea interimatului pe banca naționalei de seniori devine imposibilă, dacă nu va obține calificarea la CM 2022.

Pe 24 martie, Ucraina va întâlni Scoția, în deplasare, în semifinala barajului de calificare la CM 2022, iar, în cazul unei victorii, va juca cu câștigătoarea duelului Țara Galilor - Austria, pe 29 martie, tot în deplasare, pentru un loc la turneul final din Qatar.

Lucescu a mai fost selecționer al României și al Turciei

De-a lungul unei cariere de antrenor de 42 de ani, Lucescu a mai fost selecționer în două rânduri, al României (1981-1986) și al Turciei (2017-2019). Cu "tricolorii" a obținut o calificare istorică la Euro 1984, unde a remizat cu Spania (1-1) și a pierdut cu RF Germană (1-2) și Portugalia (0-1), iar cu Turcia a retrogradat în Seria C a Nations League, fiind atacat vehement de presa turcă după un parcurs slab.

El a mai pregătit echipele de club Corvinul Hunedoara (1979-1982), Dinamo (1985-1990), Pisa (1990-1991), Brescia (1991-1996), Reggiana (1996-1997), Rapid București (1997-1998, 1999-2000), Inter Milano (1998-1999), Galatasaray (2000-2002), Beșiktaș (2002-2004), Șahtior Donețk (2004-2016), Zenit St. Petersburg (2016-2017) și Dinamo Kiev (2020-prezent).

A fost campion al României și al Turciei, are o Supercupă a Europei cu Galatasaray, plus 8 titluri și o Cupă UEFA cu Șahtior în Ucraina, iar sezonul trecut a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa cu Dinamo Kiev. În actuala stagiune, Dinamo se află la două puncte în spatele liderului campionatului, Șahtior Donețk, și a terminat pe locul patru grupa de Champions League cu Bayern Munchen, Benfica și Barcelona, reușind doar o remiză cu portughezii.

Cei doi Lucescu nu mai vor să audă de naționala României

Mircea Lucescu a fost și pe lista posibililor înlocuitori ai lui Mirel Rădoi, în această iarnă, dar a declinat oferta, la fel ca fiul său, Răzvan Lucescu, Gică Hagi, Dan Petrescu și Cosmin Olăroiu. Mircea Lucescu ar avea un salariu de aproximativ 1.5 milioane de euro la Dinamo Kiev, cu care mai are contract până în iunie 2024, departe de oferta FRF de doar 250.000 de euro pe an, cât a pregătit pentru noul selecționer.

"An de an am refuzat să devin selecționer! Am plecat de la națională câștigând 4-0 cu Austria și nu am fost la acel moment protejat. Am hotărât din acea clipă să nu mă mai întorc niciodată la echipa națională. Am mai cochetat, a fost un moment când puteam s-o fac, am mai discutat, însă s-au strâns câțiva care nu voiau să mă vadă în conducerea echipei de fotbal și atunci am renunțat definitiv. La fel s-a petrecut și cu Răzvan. La noi e greu, pentru că e greu de acceptat succesul altuia. Răzvan Burleanu a venit după mine, la Kiev, să-mi propună să preiau naționala. Era prea târziu", a dezvăluit Lucescu.