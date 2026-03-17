Jucătorul lui FCSB, OUT după ce a fost "uitat" și de Mirel Rădoi!

FCSB a debutat cu o remiză în play-out, 0-0 contra lui Metaloglobus, la primul meci după revenirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică.

David Kiki, fotbalistul lui FCSB care nu a mai jucat în campionat de mai bine de 7 luni, nu a prins vreun minut nici la primul meci sub comanda Mirel Rădoi. Fundașul stânga a fost rezervă neutilizată, integralist pe acest post rămânând Risto Radunovic.

David Kiki a pierdut naționala din cauza minutelor puține de la FCSB

Din cauza minutelor extrem de puține prinse în acest sezon, Kiki a mai primit o veste proastă. După ani buni în care a fost convocat constant la echipa națională a Beninului, selecționerul Gernot Rohr a decis să nu îl mai cheme pentru acțiunea din această lună.

Excluderea lui Kiki din lot vine după o serie de acțiuni, inclusiv Cupa Africii din această iarnă, în care a fost convocat, dar a rămas pe banca de rezerve. Fundașul stânga de la FCSB este unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul Beninului, cu 50 de partide strânse din 2015 și până în prezent.

Șansele ca David Kiki să prindă mai multe minute la FCSB sub comanda lui Mirel Rădoi par destul de scăzute. Pe postul de fundaș stânga este titular obișnuit Risto Radunovic, în timp ce alternativele din acest sezon au mai fost Alexandru Pantea și Joao Paulo.

În această lună, naționala Beninului va disputa două partide amicale - cu Palestina, pe 27 martie, și Guineea, pe 31 martie.

În schimb, un alt jucător din Superliga a fost convocat la naționala Beninului pentru această acțiune - fundașul central Yohan Roche (28 de ani), de la Petrolul Ploiești, care a fost titular în toate partidele de la Cupa Africii.

Lotul Beninului pentru acțiunea din această lună

