Jucătorul lui FCSB, OUT după ce a fost "uitat" și de Mirel Rădoi!

David Kiki, fotbalistul lui FCSB care nu a mai jucat în campionat de mai bine de 7 luni, nu a prins vreun minut nici la primul meci sub comanda Mirel Rădoi. Fundașul stânga a fost rezervă neutilizată, integralist pe acest post rămânând Risto Radunovic.

David Kiki a pierdut naționala din cauza minutelor puține de la FCSB

Din cauza minutelor extrem de puține prinse în acest sezon, Kiki a mai primit o veste proastă. După ani buni în care a fost convocat constant la echipa națională a Beninului, selecționerul Gernot Rohr a decis să nu îl mai cheme pentru acțiunea din această lună.

Excluderea lui Kiki din lot vine după o serie de acțiuni, inclusiv Cupa Africii din această iarnă, în care a fost convocat, dar a rămas pe banca de rezerve. Fundașul stânga de la FCSB este unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul Beninului, cu 50 de partide strânse din 2015 și până în prezent.