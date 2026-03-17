După ultima etapă a sezonului regulat, FCSB - U Cluj 1-3, Elias Charalambous a decis să demisioneze de la formația roș-albastră. Alături de el, de la echipă a plecat și secundul Mihai Pintilii.

Pintilii, dezvăluiri în premieră după demisia de la FCSB

La 10 zile distanță, Mihai Pintilii a vorbit pe larg despre decizia de a pleca de la FCSB. Fostul secund spune că pe parcursul acestui sezon, în special după pauza de iarnă, a avut și alte tentative de a părăsi clubul.

Principalul motiv pentru plecările lui Charalambous și Pintilii a fost relația șubredă dintre staff-ul tehnic și jucători, spune fostul mijlocaș, care susține că fotbaliștii păreau că nu mai puteau fi motivați.

"A fost a doua sau a treia tentativă de plecare, dar n-am zis la nimeni. Doar una i-am zis-o lui nea Gigi la telefon, însă am mai avut gânduri. Gândurile au început după pauza de iarnă, după cantonamentul din Antalya. Atunci au început dubiile că ar trebui să lăsăm pe alții să facă mai mult decât putem noi.

Nu mai era conexiunea aia între antrenori și jucători. Nu mai simțeam că putem să-i motivăm sau să cerem de la ei să dea sută la sută. Din partea lor parcă nu mai venea dorința aia de a da totul. Când nu mai poți să faci asta, te gândești...

Nu am simțit asta de la începutul sezonului, ci treptat. Mai întâi, preliminariile Champions League, când ne-au învins echipe mult mai slabe decât ni. Ușor-ușor ne-am dat seama că avem și noi o mare parte din vină, dar conexiunea ne-a afectat cel mai mult. De asta am și renunțat pentru că ei nu mai acceptau indiferent ce le ziceam. Decizia a fost că e mai bine să plecăm.

N-am schimbat absolut nimic de când am venit. Aceleași antrenamente, aceleași principii. Dacă ne-a mers bine doi ani de zile, n-ai de ce să schimbi. Când am început în vară, nu erau semne că avem probleme, dar ele au venit în timp. La antrenamente, jucătorii erau foarte bine, dar când venea meciul se întâmpla ceva.

Am vorbit și cu jucătorii, am avut ședințe cu ei. Nici ei nu știau ce să zică. Spuneau că o vom scoate la capăt, dar se pare că nu. Noi am pierdut puțin conexiunea cu jucătorii și n-am mai putut să-i motivăm noi ori ei n-au putut să se mai concentreze și să dea tot. Probabil și o saturație la unii jucătorii", a spus Mihai Pintilii, la Prima Sport.

Mihai Pintilii, jucător la FCSB în perioadele 2012-2014 și 2016-2020, s-a alăturat staff-ului tehnic al formației roș-albastre imediat după încheierea carierei de fotbalist. A fost secundul lui Elias Charalambous timp de aproape trei ani și a decis să părăsească clubul alături de cipriot.