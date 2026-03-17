Gazzetta dello Sport scrie marți că formația pregătită de tehnicianul român ar putea să își finanțeze campania de achiziții din vară prin cedarea lui Alessandro Bastoni. Presa din Peninsulă notează că fundașul central analizează deja despărțirea de gruparea de pe „Giuseppe Meazza”, publicația citând faptul că jucătorul „evaluează împreună cu familia și cu staff-ul o mutare răsunătoare”. Pe urmele fotbalistului stau la pândă Barcelona, dar și mai multe echipe cu putere financiară din Premier League.

Un autogol pe piața transferurilor

Nevoia de lichidități la Inter Milano a adus în discuție sacrificarea apărătorului în vara anului 2026. Jurnaliștii italieni subliniază însă că decizia ar fi o eroare gravă pe care staff-ul nu o poate accepta, deoarece flancul stâng reprezintă principalul punct forte al echipei. Axa formată din Bastoni și Federico Dimarco oferă garanții solide, iar internaționalul italian s-a menținut la un nivel ridicat sub comanda lui Cristi Chivu, având un rol crucial de „regizor” defensiv datorită tehnicii sale.

Un alt detaliu esențial este legătura fotbalistului cu fanii. Sâmbătă după-amiază, suporterii din peluza „Secondo Anello Verde” au transmis clar că fundașul rămâne una dintre coloanele de bază ale echipei, fiind apreciat în mod special pentru caracterul său. Jucătorul a sosit în tricoul nerazzurro în vara anului 2019 și s-a impus rapid în primul „11”, devenind în prezent un nume greu de înlocuit în sistemul milanezilor.