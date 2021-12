SPECIAL I Românul necunoscut al lui Mircea Lucescu! Joacă titular la Dinamo Kiev și în naționala Ucrainei

Heorhiy Bushchan (27 de ani), portarul titular al lui Dinamo Kiev și al naționalei Ucrainei, este de fapt Gheorghe Bușcean, român născut în Odessa, într-o regiune în care se află o importantă comunitate vorbitoare de limba română.

1. Românii, al treilea grup etnic din Ucraina, după ucraineni și ruși

Conform Ministerului Afacerilor Externe, în regiuna Odessa, la ultimul recensământ, s-au declarat români 724 de persoane, iar 123.751 ”moldoveni și alții”. Dubla cetățenie în Ucraina reprezintă însă un subiect delicat, deși recent s-au făcut demersuri pentru normalizarea situației.

Dincolo de toate controversele, cert este că vorbitorii de limba română constituie al treilea grup etnic din Ucraina, după ucraineni și ruși, potrivit aceluiași recensământ.

2. Mama l-a sfătuit să semneze cu Dinamo Kiev

Bușcean s-a apucat de fotbal în orașul natal și la 15 ani, sfătuit de mama sa, a semnat cu Dinamo Kiev. A fost promovat la prima echipă când încă era junior, însă debutul oficial l-a bifat la vârsta de 23 de ani.

A ”explodat” destul de târziu, dar de trei sezoane este titularul indiscutabil al grupării antrenate acum de Mircea Lucescu, iar anul trecut a debutat și la echipa națională a Ucrainei, unde a devenit repede numărul 1.

3. I-a luat apărarea lui Lucescu în fața fanilor: ”Numai proștii nu își schimbă părerile”

Când suporterii lui Dinamo Kiev i-au cerut demisia lui Mircea Lucescu din cauza trecutului acestuia la rivalii de la Șahtior Donețk, Bușcean nu a ezitat să-i ia apărarea antrenorului.

”Numai proștii nu își schimbă părerile. Nu înțelegeți asta, nu-i așa? Voi sunteți de fapt împotriva echipei, încercați să trăiți în prezent!”, s-a adresat portarul către fani, de la marginea terenului.

4. A ajuns cu Ucraina până în sferturile Euro 2020

Cu naționala Ucrainei a ajuns până în sferturile Euro 2020. Succesul nu l-a schimbat însă.

”Chiar și înainte de Euro, am mers cu metroul, pentru că traficul era blocat la suprafață, nu văd nimic în neregulă cu asta.

Am călătorit mult cu metroul în viața mea, am multe amintiri frumoase și pot să spun că îmi place mirosul acela special de la metrou. Îmi place că e cald iarna și răcoare vara”, a recunoscut Bușcean.

5. ”Deschid rar site-urile. Cred că mult mai utile sunt cărțile”

O pasiune a portarului ucrainean de origine română este cititul.

”Sincer, deschid rar site-urile de sport. Cred că mult mai utile sunt cărțile. Am citit recent '1984' de George Orwell, am primit-o de la Serhiy Sydorchuk (n.r. - coleg la echipa de club și la națională). O carte dificilă, pe care aș vrea s-o citesc din nou.

Dar cartea care m-a atins cel mai mult a fost 'Maestrul și Margareta', a lui Mikhail Bulgakov. Apoi am văzut și filmul”, s-a destăinuit portarul ziariștilor ucraineni.

6. ”Eram cunoscut ca soțul Kristinei, nu ca portar la Dinamo”

Fosta sa soție, Kristina Shishpor, mai mare cu opt ani decât el, este o balerină celebră în Ucraina. Bușcean s-a căsătorit la doar 20 de ani, iar cei doi au împreună o fetiță, însă au divorțat în 2019.

”Pe vremea aceea, eram cunoscut ca soțul Kristinei, nu ca portar la Dinamo. Am luat împreună decizia de a divorța, totul a fost calm pentru ca fetița noastră să nu sufere. Acum am o relație perfect normală cu fosta soție, pentru că avem de crescut un copil”, a explicat Bușcean.

7. A bifat acum o săptămână meciul 100 pentru Dinamo Kiev

”Astăzi în viața mea nu se prea mai întâmplă altceva în afară de fotbal”, a recunoscut goalkeeper-ul, care ar putea ajunge în Premier League, la West Ham United, club care a inițiat în vară discuțiile pentru transfer.

În urmă cu o săptămână, în meciul cu Bayern Munchen din grupele Ligii Campionilor, Bușcean a jucat meciul cu numărul 100 pentru Dinamo Kiev. 24 au fost în cupele europene, 68 în campionat, 7 în cupă și unul în Supercupa Ucrainei, iar în 43 dintre ele nu a primit gol.

8. ”Orașul în care m-am născut, Odessa, este locul meu favorit”

Elevul lui Mircea Lucescu a mărturisit și cât de puternică este legătura sa cu locurile natale: ”Orașul în care m-am născut, Odessa, este locul meu favorit.

Deja sunt ca un turist, practic nu mai am prieteni acolo, dar abia aștept să ajung acasă, la părinții mei. Și de fiecare dată când sunt în Odessa am grijă să vizitez școala la care am crescut”.