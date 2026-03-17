Campioana ultimelor două ediții din Superliga României a remizat 0-0 cu Metaloglobus București, pe Arena Națională, în prima etapă din play-out.

Rezultatul a provocat numeroase reacții, iar fostul internațional Marian Aliuță a avut o analiză extrem de dură la adresa evoluției roș-albaștrilor.

Marian Aliuță dă de pământ cu jucătorii de la FCSB: „Sunt storși! Parcă aveau plumb în ghete”

Aliuță susține că echipa pare epuizată și că jucătorii nu mai au resurse pentru a redresa situația într-un final de sezon complicat.

„Să ne uităm la meciul FCSB-ului. Acolo am fost supărat și dezamăgit. Zici că eram eu pe teren la 50 de ani. Vezi neputința asta, abia dădeau cu piciorul în minge. Dacă jucau trei zile, nu marcau. Picioarele erau grele, nu erau pase curate. Parcă aveau plumb în ghete”, a spus Aliuță la Fanatik.

Fostul mijlocaș consideră că problema principală nu este banca tehnică, ci starea lotului. În opinia sa, jucătorii sunt „storși” și au ajuns la saturație după ultimele sezoane.

„Sincer, Mirel e fostul meu coleg și prieten, dar nu are ce să facă. Jucătorii sunt de vină. Echipa trebuie reconstruită. Au dat totul și acum sunt la saturație. Nu mai au ce să dea pentru FCSB. E nevoie de o schimbare totală”, a mai spus Aliuță.

Cu finalul primei etape din play-out, o găsim pe FCSB pe locul #3, la egalitate cu locul secund ocupat de FC Botoșani și la o lungime de liderul UTA Arad.

Pentru trupa lui Rădoi urmează un duel pe teren propriu cu UTA Arad. Cele două formații se vor duela pe „Arena Națională” vineri, 20 martie, nu mai devreme de ora 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.