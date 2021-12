Burleanu a încercat să dea marea lovitură la națională: Mircea Lucescu! ” A venit după mine, la Kiev”

Mircea Lucescu a dezvăluit că șeful FRF a fost la Kiev pentru a-l convinge să preia banca tehnică a ”tricolorilor”, dar s-a lovit de un refuz. Cel mai galonat antrenor român a preferat să rămână la Dinamo Kiev, cu care a câștigat titlul în sezonul precedent în Ucraina.

Burleanu, refuzat de Mircea Lucescu

"Eu mi-am spus părerea de mult timp, am suferit foarte mult atunci, când s-a întâmplat, și mi-am spus mie că niciodată nu am să revin. Am plecat după un 4-0 cu Austria și după un meci cu totul și cu totul extraordinar și după alte succese consecutive foarte bune și o pleiadă de jucători tineri crescuți pe lângă mine. Satisfacția a fost enormă.

Nu știu dacă cineva acolo ar avea nevoie de personalitatea mea, în FRF, nu cred. S-a mai pus o dată problema și au făcut tot ce a fost posibil să nu mă mai apropii de echipa națională.

Acum 20 și ceva de ani. Nu actuala conducere. Răzvan Burleanu a venit după mine, la Kiev, să-mi propună să preiau naționala. Era prea târziu”, a spus Mircea Lucescu, la Digisport.

După ce naționala a fost refuzată, pe rând, de Gheorghe Hagi, Răzvan Lucescu și Dan Petrescu, s-a scris că Răzvan Burleanu urmărește doi selecționeri: Edward Iordănescu, ex-FCSB. și Adrian Mutu, ex-FCU Craiova.