Iniţial, acest sistem a fost implementat în urmă cu o săptămână, în urma deciziei luate în cadrul Comitetului de Urgenţă al FRF pentru competiţiile SuperLiga şi Cupa României Betano (din faza sferturilor de finală).

Mai mult, sistemul va fi utilizat în toate finalele competiţiilor de tineret şi juniori atât la masculin, cât şi la feminin.

Cum funcţionează sistemul Multiball

Sistemul „Multiball” are ca obiectiv principal reducerea timpilor morţi atunci când mingea părăseşte suprafaţa de joc prin asigurarea unei disponibilităţi imediate a mingilor de rezervă pentru reluarea jocului.

În cadrul acestui sistem vor fi utilizate 15 mingi de joc, distribuite astfel:

O minge aflată în joc;

O minge în posesia celui de-al patrulea oficial;

13 mingi de rezervă, amplasate uniform în jurul terenului.

Dintre acestea, câte două mingi vor fi poziţionate în spatele fiecărei linii de poartă, iar restul vor fi distribuite de-a lungul marginilor terenului, conform schemei stabilite de organizatori.

Mingile de rezervă vor fi aşezate pe suporturi speciale (copete), amplasate în faţa panourilor publicitare, la o distanţă de minimum 1,5 metri şi maximum 3 metri faţă de liniile de margine sau de poartă. Acestea nu pot fi mutate pe durata jocului decât cu aprobarea arbitrului.

În momentul în care mingea iese din teren, reluarea jocului se va face exclusiv de către jucători. Aceştia pot recupera mingea ieşită din joc sau pot utiliza cea mai apropiată minge de rezervă.

Copiii de mingi vor fi poziţionaţi în jurul terenului, în spatele panourilor publicitare, însă nu vor avea dreptul de a înmâna mingea jucătorilor, cu excepţia situaţiei în care aceasta este pusă la dispoziţia portarului echipei care execută repunerea de la poartă.

Aceştia pot trece în faţa panourilor publicitare doar pentru a aşeza pe suport o minge ieşită din joc, astfel încât numărul total de 15 mingi utilizate în cadrul sistemului să fie menţinut permanent.

Obligaţii pentru participanţi şi sancţiuni

Toţi participanţii la joc, jucători, rezerve, membri ai staffului tehnic sau alte persoane oficiale ale cluburilor, au obligaţia de a nu interveni asupra mingilor de joc sau de rezervă, de a nu modifica poziţionarea acestora şi de a nu interfera cu sistemul Multiball.

Orice nerespectare a protocolului Multiball va conduce la sancţionarea clubului organizator, informează news.ro.