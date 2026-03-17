A venit anunțul oficial despre Denis Drăguș, după ce Lucescu l-a inclus în lotul României pentru baraj

Drăguș s-a accidentat în meciul Gaziantep - Trabzonspor 1-2, de pe 22 februarie, iar ulterior nu a fost în lot la următoarele patru partide ale echipei sale.

Denis Drăguș, în continuare accidentat, confirmă Gaziantep

De asemenea, atacantul nu face parte din lotul lui Gaziantep nici pentru meciul cu Fenerbahce, programat în această seară.

În ziua meciului cu Fenerbahce, Gaziantep a anunțat că "Drăguș a fost diagnosticat cu o leziune la ligamentele colaterale interne ale genunchiului, iar tratamentul său este continuat de echipa medicală".

Având în vedere că perioada de absență a lui Denis Drăguș se prelungește, rămâne de văzut dacă atacantul va fi păstrat în lotul României pentru play-off-ul Cupei Mondiale.

Drăguș, care a fost inclus de Mircea Lucescu pe lista preliminară, este suspendat pentru meciul cu Turcia, însă va avea drept de joc al doilea meci, cu Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie.

Drăguș a jucat în 18 meciuri din Super Lig în acest sezon, însă nu a înscris niciun gol, indiferent că echipa s-a numit Eyupspor sau Gaziantep.