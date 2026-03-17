A venit anunțul oficial despre Denis Drăguș, după ce Lucescu l-a inclus în lotul României pentru baraj

Denis Drăguș (26 de ani), atacantul lui Gaziantep, a jucat ultimul său meci pe 22 februarie, când s-a accidentat.

Drăguș s-a accidentat în meciul Gaziantep - Trabzonspor 1-2, de pe 22 februarie, iar ulterior nu a fost în lot la următoarele patru partide ale echipei sale. 

Denis Drăguș, în continuare accidentat, confirmă Gaziantep

De asemenea, atacantul nu face parte din lotul lui Gaziantep nici pentru meciul cu Fenerbahce, programat în această seară.

În ziua meciului cu Fenerbahce, Gaziantep a anunțat că "Drăguș a fost diagnosticat cu o leziune la ligamentele colaterale interne ale genunchiului, iar tratamentul său este continuat de echipa medicală".

Având în vedere că perioada de absență a lui Denis Drăguș se prelungește, rămâne de văzut dacă atacantul va fi păstrat în lotul României pentru play-off-ul Cupei Mondiale.

Drăguș, care a fost inclus de Mircea Lucescu pe lista preliminară, este suspendat pentru meciul cu Turcia, însă va avea drept de joc al doilea meci, cu Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie.

Drăguș a jucat în 18 meciuri din Super Lig în acest sezon, însă nu a înscris niciun gol, indiferent că echipa s-a numit Eyupspor sau Gaziantep.

Lista preliminară pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Ionuţ RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAŞI: Andrei RAŢIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUŞIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIŢĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIŢAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAŞI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ŞUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Ţările de Jos, 43/11);

ATACANŢI: Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Denis DRĂGUŞ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Ioan VERMEŞAN (Hellas Verona | Italia, 0/0).

