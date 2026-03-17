Chivu a văzut două cartonașe galbene pe finalul partidei cu Atalanta. Primul, imediat după ce Krstovic a restabilit egalitatea în minutul 82, românul reclamând un fault comis de Sulemana asupra lui Dumfries.

Cristi Chivu, suspendat la Fiorentina - Inter după eliminarea contra Atalantei

Antrenorul lui Inter a răbufnit când a văzut că golul Atalantei a fost validat și din camera VAR, iar arbitrul Gianluca Manganiello i-a arătat al doilea cartonaș galben și l-a eliminat.

Cristi Chivu a fost suspendat doar o etapă, anunță site-ul oficial al Serie A, marți. Românul nu va putea sta pe bancă la meciul lui Inter de pe terenul Fiorentinei, programat duminică, de la ora 21:45.

Chivu va reveni pe bancă după pauza pentru meciurile echipelor naționale, pe 5 aprilie, când e programat duelul de acasă cu AS Roma.

Inter poate cuceri eventul în acest sezon

Dacă titlul din Serie A pare acontat, având în vedere diferența de 8 puncte, și numai o serie neagră de rezultate i-ar da șansa lui AC Milan să urce pe prima poziție, Inter se află într-o poziție bună și în Cupa Italiei.

După 0-0 în tur, Inter va înfrunta Como în returul semifinalelor Cupei Italiei, acasă, pe 21 aprilie, în direct pe VOYO.

În cazul unei calificări, Inter va juca finala Cupei Italiei împotriva câștigătoarei din celălalt penultim act, Lazio - Atalanta (2-2, în tur)