U Cluj a învins CFR Cluj cu scorul de 2-1 în prima etapă din play-off-ul SuperLigii, făcând un pas important în lupta pentru titlu în acest sezon. Prestația echipei antrenate de Cristiano Bergodi i-a atras atenția lui Dumitru Dragomir.

Fostul conducător al fotbalului românesc a nominalizat un jucător din tabăra „Șepcilor Roșii” despre care a susținut că va fi liderul incontestabil la nivelul naționalei. Este vorba despre fundașul central Andrei Coubiș, considerat principalul stâlp al defensivei clujene.

„Meci bunicel, de nota 7-8. U Cluj are cel mai bun fotbalist din România, Coubiș ăla. E cel mai bun fundaș central din țară. Îl are și pe Macalou, și pe Mendy, care a dat gol, are jucători buni U Cluj. Linia de fund ține echipa. FCSB de ce nu are performanță?”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Secretul formei lui Jovo Lukic

Dragomir a vorbit și despre evoluțiile excelente ale atacantului bosniac Jovo Lukic. Jucătorul lui U Cluj a ajuns la 18 contribuții decisive în actuala stagiune (16 goluri și două pase de gol) și este evaluat la 900.000 de euro. Fostul șef al Ligii a explicat diferența dintre sistemul de la U Cluj și cel de la FCSB, evidențiind importanța mijlocașilor.

„Știi de ce a început Lukic să joace bine? Datorită mijlocașilor. Vârful de la FCSB, cel mai bun din țară, știi de ce nu își arată valoarea? Nu are mijlocaș de pasă finală, niciunul! Poate Tănase, puțin, dar și el este de muncă multă, nu de pasă finală. Ăia de la U Cluj i-o pun pe cap lui Lukic, punct ochit, punct lovit. Când ai jucători valoroși, care pasează, lângă tine, îți crește valoarea cu 50%. Mendy e și un băiat inteligent, l-am auzit la interviuri”, a precizat Dragomir.

Traseul către titlu și tinerele speranțe

Referitor la lupta la vârf, Dragomir a creionat parcursul de care U Cluj are nevoie pentru a câștiga campionatul.

„Și CFR are echipă bună. Dar dacă mai câștigă U Cluj un meci cu ei sau dacă va câștiga cu Craiova și cu Rapid, sunt campioni. Cel mai bun under e Mario Tudose de la FC Argeș, apoi e Biliboc. Ăștia sunt jucători care se fac de peste 5 milioane. Biliboc are și simțul golului”, a transmis Dumitru Dragomir.