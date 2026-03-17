Real Madrid joacă marți seară, de la ora 22:00, returul optimilor de finală din Champions League împotriva formației Manchester City , după ce în prima manșă s-a impus cu scorul de 3-0. În timpul dialogului cu jurnaliștii, premergător partidei, Antonio Rudiger și-a verificat constant telefonul mobil. Imediat după ultima întrebare, el a plecat rapid din sală pentru a servi iftarul.

Încrezător înainte de duelul cu englezii

Înainte de a pleca în viteză de la conferință, fotbalistul a vorbit pe larg despre confruntarea decisivă din Liga Campionilor, evidențiind importanța meciului.

„Am jucat în multe meciuri de genul acesta. Am câștigat Liga Campionilor cu Real Madrid. Muncești pentru aceste meciuri, aceste momente. Am jucat împotriva lui City de multe ori de-a lungul anilor, una dintre cele mai bune echipe din Europa. Dacă vrei să câștigi Liga Campionilor, trebuie să joci împotriva lui City”, a transmis Antonio Rudiger.

Referitor la starea sa fizică, stoperul german a dat asigurări că este complet recuperat: „Am avut câteva probleme minore, dar toate acestea sunt de domeniul trecutului. Dacă te uiți la ultimele meciuri, joc bine și mă simt bine. Sunt într-o formă bună în acest moment al sezonului. Am muncit din greu în ultimele luni pentru a fi în formă, pentru a putea ajuta echipa și a fi util”.