Motivul pentru care Antonio Rudiger a părăsit brusc conferința de presă înainte de meciul cu Manchester City Liga Campionilor
Fundașul lui Real Madrid, Antonio Rudiger, a ieșit în grabă de la întâlnirea cu presa pentru a lua masa de seară, specifică lunii de post Ramadan.

Real Madrid joacă marți seară, de la ora 22:00, returul optimilor de finală din Champions League împotriva formației Manchester City, după ce în prima manșă s-a impus cu scorul de 3-0. În timpul dialogului cu jurnaliștii, premergător partidei, Antonio Rudiger și-a verificat constant telefonul mobil. Imediat după ultima întrebare, el a plecat rapid din sală pentru a servi iftarul.

„S-a terminat totul? Ramadan... Ramadan”, a spus jucătorul în vârstă de 33 de ani la plecare.

Încrezător înainte de duelul cu englezii

Înainte de a pleca în viteză de la conferință, fotbalistul a vorbit pe larg despre confruntarea decisivă din Liga Campionilor, evidențiind importanța meciului.

„Am jucat în multe meciuri de genul acesta. Am câștigat Liga Campionilor cu Real Madrid. Muncești pentru aceste meciuri, aceste momente. Am jucat împotriva lui City de multe ori de-a lungul anilor, una dintre cele mai bune echipe din Europa. Dacă vrei să câștigi Liga Campionilor, trebuie să joci împotriva lui City”, a transmis Antonio Rudiger.

Referitor la starea sa fizică, stoperul german a dat asigurări că este complet recuperat: „Am avut câteva probleme minore, dar toate acestea sunt de domeniul trecutului. Dacă te uiți la ultimele meciuri, joc bine și mă simt bine. Sunt într-o formă bună în acest moment al sezonului. Am muncit din greu în ultimele luni pentru a fi în formă, pentru a putea ajuta echipa și a fi util”.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
Cutremur la Real Madrid! Șase staruri ar putea pleca în vară
UCL: ACUM: Sporting Lisabona - Bodo/Glimt 1-0! Manchester City - Real Madrid, Chelsea - PSG și Arsenal - Bayer Leverkusen, de la 22:00
Manchester City - Real Madrid (azi, la 22:00), în optimile Ligii Campionilor. Echipe probabile + ce cotă are City la calificare. Analiza lui Dan Chilom
Pintilii a dezvăluit vinovatul pentru prăbușirea lui Tavi Popescu: "Sută la sută! Dacă era după mine, așa făceam"
Mourinho, vizat de UEFA după plecarea de la Fenerbahce: Detalii din raportul care arată nereguli grave în Turcia
Se face transferul lui Drăgușin? Florin Manea anunță întâlnirea cu un club important: „Am avion, mă duc la Londra”
Budescu is back? Echipa din România cu care negociază: „Sper să îl conving”
UEFA a luat decizia asupra lui Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo

Reacția lui Daniel Pancu după ce U Cluj a întrerupt șirul de 11 victorii la rând lui CFR

Jucătorul lui FCSB, OUT după ce a fost "uitat" și de Mirel Rădoi!

Au devastat stadionul! Cum arată casa celor de la ”U” după derby-ul cu CFR

Real Madrid i-a dat lovitura Barcelonei! Fundașul și-a dat acordul și semnează

Rivala lui Paige Spiranac, de o frumusețe răpitoare. Cât de bine arată tânăra care aspiră la titlul de "cea mai sexy femeie"

Pintilii a dezvăluit vinovatul pentru prăbușirea lui Tavi Popescu: "Sută la sută! Dacă era după mine, așa făceam"
Se face transferul lui Drăgușin? Florin Manea anunță întâlnirea cu un club important: „Am avion, mă duc la Londra”
Mourinho, vizat de UEFA după plecarea de la Fenerbahce: Detalii din raportul care arată nereguli grave în Turcia
Budescu is back? Echipa din România cu care negociază: „Sper să îl conving”
Probleme pentru Germania înainte de optimile de la EURO 2024! Un titular s-a accidentat
Scandal la antrenamentul Germaniei: Rudiger și Fullkrug, aproape de bătaie în fața a 4.000 de oameni
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Când revin ploile în România și cum va fi vremea de Paște. Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni

Megan Fox și-a etalat silueta imposibilă, într-un pictorial parcă desprins din anii 90. Ce au putut să remarce fanii

„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei

Biserică ortodoxă în stil maramureșean construită în România, dezasamblată și transportată în Japonia pentru a fi reasamblată

