După ce a fost ”sărit din schemă” pentru returul optimilor UEFA Champions League, așa cum s-a întâmplat și în tur, Kovacs a primit din partea forului european un meci din a doua competiție, Europa League.

Potrivit unui comunicat emis de Federația Română de Fotbal, Kovacs va conduce de la centru meciul dintre AS Roma și Bologna. În tur, cele două rivale din Serie A au remizat, scor 1-1.

Vestea vine după ce Kovacs a fost criticat în spațiul public de mai multe voci importante din fotbalul românesc după prestația de la Rapid - Dinamo.

„O brigadă românească va conduce partida Roma – Bologna din faza optimilor de finală ale UEFA Europa League.

Istvan Kovacs, la centru, îi va avea alături de el pe asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi și pe al patrulea oficial Szabolcs Kovacs. În camera VAR se vor afla Tiago Martins (Portugalia) și Bram Vam Driessche (Belgia)”, a transmis Federația Română de Fotbal.

AS Roma are amintiri plăcute cu Istvan Kovacs la centru. Românul a condus finala Conference League din 2022, câștigată de capitolini cu 1-0 în fața lui Feyenoord. A fost primul trofeu european din istoria clubului de pe Olimpico.

Istvan Kovacs este cel mai bine cotat arbitru român și are un CV impresionant, cu finale în Conference League, Europa League și Champions League, toate conduse de la centru.

Răzvan Burleanu: ”Kovacs e cel mai bun arbitru român din istorie”

În ultima sa intervenție în spațiul public, Răzvan Burleanu, președintele FRF, l-a apărat pe Istvan Kovacs după Rapid - Dinamo și s-a limitat să spună că acesta este ”cel mai bun arbitru român din istorie”.

”Din punctul meu de vedere, şi înainte de acest derby Rapid - Dinamo, şi după el, Istvan Kovacs rămâne cel mai bun arbitru român din istorie. El este primul care a arbitrat trei finale de competiţii europene intercluburi.

Dacă a greşit? Depinde pe cine întrebi. Când se termină un meci, de fiecare dată cei care pierd se consideră dezavantajaţi şi dau vina pe arbitru. Iar ceilalţi ori tac, ori nu spun nimic, ca să mă exprim aşa”, a spus șeful FRF.